Глава «Почты России» заявил о необходимости господдержки

«Почта России» заявила о том, что хотела бы снова получать господдержку, в том числе финансовую.

По словам главы предприятия Николая Подгузова, он не стесняется говорить о том, что господдержка важна. С ней почта, как отметил Подгузов, будет работать еще лучше.



Он объяснил: «Почта России» представляет государство там, где его никто не представляет, и в удаленных регионах у нее есть коммерчески неэффективные проекты.



В 2015 и 2016 годах, когда «Почтой России» руководил Дмитрий Страшнов, она господдержку не получала и все-таки смогла показать чистую прибыль. Субсидии от государства Страшнов называл порочной практикой.