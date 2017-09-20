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  • 20.09, 11:27
    Глава «Почты России» заявил о необходимости господдержки. почта, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава «Почты России» заявил о необходимости господдержки

    Глава «Почты России» заявил о необходимости господдержки

    1 комментарий
    Глава «Почты России» заявил о необходимости господдержки

    Глава «Почты России» заявил о необходимости господдержки

    Глава «Почты России» заявил о необходимости господдержки

      «Почта России» заявила о том, что хотела бы снова получать господдержку, в том числе финансовую.

      По словам главы предприятия Николая Подгузова, он не стесняется говорить о том, что господдержка важна. С ней почта, как отметил Подгузов, будет работать еще лучше.

      Он объяснил: «Почта России» представляет государство там, где его никто не представляет, и в удаленных регионах у нее есть коммерчески неэффективные проекты.

      В 2015 и 2016 годах, когда «Почтой России» руководил Дмитрий Страшнов, она господдержку не получала и все-таки смогла показать чистую прибыль. Субсидии от государства Страшнов называл порочной практикой.

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