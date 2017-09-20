В районе Дамаска обнаружили подземные тоннели террористов

Неподалеку от Дамаска нашли подземные туннели боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в РФ группировки — ред.). Это огромный объект с десятками узких коридоров. Террористы использовали их, чтобы незаметно перемещаться между городскими кварталами и атаковать правительственные войска.

С помощью тоннелей экстремисты вынуждали армию нарушать режим перемирия в зонах деэскалации. Находиться в тоннелях до сих пор опасно. Некоторые участки заминированы, но специальный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев рискнул.



Набиль Исса, полковник: «Очень прошу вас, осторожно идите вниз. Крутой спуск. После того как они (боевики — ред.) вылезали на поверхность, обстреливали нас, быстро спрыгивали в этот лаз, скатывались кубарем и исчезали. Но 400 метров этого подземного хода мы все проверили. Там безопасно, мин нет. Что дальше, не знаем. Впереди пойдут наши солдаты, вы в безопасности».



В туннеле очень сыро, скользко и душно, не хватает кислорода. Ход под углом больше 60 градусов резко уходит вниз. Расстояние до пологого спуска можно преодолеть за считаные секунды, просто скатившись вниз.



Узкий туннель простирается на несколько километров. На его другой стороне находятся боевики «Джебхат ан-Нусры». Они проходили под землей, поднимались наверх, открывали огонь, затем прятались и уходили на свою территорию.



Боевики создали очень хорошо подготовленные подземные коммуникации, которые расположены на глубине от 20 до 35 метров. Часто коридоры разветвляются.



Сирийский офицер: «Дальше идти нельзя. Могут быть и мины, и сами боевики. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы подорвать его. Больше террористы не смогут через него зайти к нам в тыл».



Чем ниже спуститься в туннель, тем больше становится пространства. В дальние части боевики неспешно доставляли взрывчатку, стягивали свои силы, чтобы приготовить неприятный сюрприз продвигавшимся частям сирийской армии.



Обнаружить такие туннели очень сложно. Но только за последнее время в районе Дамаска нашли два лаза боевиков.



Воевать в районе Дамаска очень сложно — узкие улочки, дома, примыкающие друг к другу. Но на поверхности и в подземельях продолжается ожесточенная война между сирийской армией и непримиримыми боевиками.



Впрочем, чем дальше продвигается сирийская армия, тем большее отчаяние охватывает боевиков «Джебхат ан-Нусры». По сути, они оказались в окружении. Обнаруженная надпись на стене «Америка, ты нас предала, оставила одних» — свидетельство того, что террористы понимают: воевать им осталось недолго.