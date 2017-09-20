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  • 20.09, 11:27

    Обвиняемый в убийстве Драчёва арестован на два месяца

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    • Фото: anar4911 / instagram.com
    Обвиняемый в убийстве Драчёва арестован на два месяца

    Обвиняемый в убийстве Драчёва арестован на два месяца

    Обвиняемый в убийстве Драчёва арестован на два месяца
  • Фото: anar4911 / instagram.com

    • Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва проведет в СИЗО два месяца.

    Об этом «Интерфаксу» сообщила помощник врио председателя Центрального районного суда Хабаровска Ирина Виничук.

    Обвиняемого доставили в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю сразу после допроса накануне вечером.

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    Сдавшемуся убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненный срок
    Напомним, у входа в одно из кафе Хабаровска Анар Аллахверанов, который профессионально занимается смешанными единоборствами, спровоцировал конфликт с Драчёвым и во время драки несколько раз ударил его ногой в голову.

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    В результате Драчёв скончался. Сразу после инцидента Аллахверанов пустился в бега. Накануне он сдался ФСБ. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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