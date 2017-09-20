Несколько провинций Китая стали зоной бедствия из-за масштабных наводнений

Более 100 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями в центральных районах и на
юго-западе Китая.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию Министерства гражданской администрации КНР, с 18 сентября проливные дожди обрушились на провинции Хунань, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу и город центрального подчинения Чунцин. Из зоны бедствия уже эвакуированы полторы тысячи человек. В экстренной эвакуации из затопленных районов нуждаются еще около 400 местных жителей.
По предварительной информации, ударом стихии разрушено не менее 200 жилых домов. Затоплены около 1,8 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Местные власти пытаются оценить сумму ущерба.
По предварительной информации, ударом стихии разрушено не менее 200 жилых домов. Затоплены около 1,8 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Местные власти пытаются оценить сумму ущерба.
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