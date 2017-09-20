В Сирии 7 отрядов боевиков согласились сложить оружие

В сирийских провинциях Дамаск и Дераа сложили оружие до 500 участников незаконных вооруженных формирований.
Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР, в провинциях Дамаск и Дераа еще семь отрядов незаконных вооруженных формирований согласились прекратить боевые действия.
Договоренность об этом уже достигнута с лидерами боевиков. Также сообщается, что за сутки в провинции Хомс сложили оружие и перешли на сторону правительственных войск более 40 человек.
А накануне, Минобороны России выступило с обращением к международной коалиции, возглавляемой США. Российские военные призвали «если не помогать, то хотя бы не мешать» бороться с террористами в Сирии. По словам официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, сирийскую армию атакуют с севера, где расположены формирования сирийской оппозиции и подразделения сил специальных операций США.
Договоренность об этом уже достигнута с лидерами боевиков. Также сообщается, что за сутки в провинции Хомс сложили оружие и перешли на сторону правительственных войск более 40 человек.
А накануне, Минобороны России выступило с обращением к международной коалиции, возглавляемой США. Российские военные призвали «если не помогать, то хотя бы не мешать» бороться с террористами в Сирии. По словам официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, сирийскую армию атакуют с севера, где расположены формирования сирийской оппозиции и подразделения сил специальных операций США.
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