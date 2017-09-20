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  • 20.09, 08:25
    В Сирии 7 отрядов боевиков согласились сложить оружие. Исламское государство, США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии 7 отрядов боевиков согласились сложить оружие

    В Сирии 7 отрядов боевиков согласились сложить оружие

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    В Сирии 7 отрядов боевиков согласились сложить оружие

    В Сирии 7 отрядов боевиков согласились сложить оружие

    В Сирии 7 отрядов боевиков согласились сложить оружие

      В сирийских провинциях Дамаск и Дераа сложили оружие до 500 участников незаконных вооруженных формирований.

      Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР, в провинциях Дамаск и Дераа еще семь отрядов незаконных вооруженных формирований согласились прекратить боевые действия.

      Договоренность об этом уже достигнута с лидерами боевиков. Также сообщается, что за сутки в провинции Хомс сложили оружие и перешли на сторону правительственных войск более 40 человек.

      А накануне, Минобороны России выступило с обращением к международной коалиции, возглавляемой США. Российские военные призвали «если не помогать, то хотя бы не мешать» бороться с террористами в Сирии. По словам официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, сирийскую армию атакуют с севера, где расположены формирования сирийской оппозиции и подразделения сил специальных операций США.

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