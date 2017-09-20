Макрон назвал РФ и Китай ключевыми странами в вопросе о санкциях против КНДР

Президент Франции предложил ужесточить санкционное давление на Северную Корею.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Пхеньян «перешел красную черту» в военной эскалации и угроза со стороны КНДР затрагивает все страны. Об этом французский лидер заявил в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Макрон высказался за усиление санкций в отношении Северной Кореи. По его мнению, в этом вопросе ключевыми государствами являются Россия и Китай.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Необходимо приложить все усилия, чтобы увеличить давление на Северную Корею. Мы должны усилить нашу политику санкций. Если мы хотим, чтобы экономические санкции в отношении КНДР были эффективными и привели бы к тому, что Северная Корея изменила бы свою позицию, необходимо усилить санкции. Россия и Китай являются ключевыми в этом вопросе».
Макрон также высказался за дипломатический путь урегулирования конфликта и объяснил, что он понял это, «взглянув на карту».
Эммануэль Макрон: «Я абсолютно не хочу никакой военной операции. Я посмотрел на карту двух Корей, и, с учетом нашего географического положения, военная операция будет вредной и повлечет трату человеческих жизней».
Подробности — в материале.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Необходимо приложить все усилия, чтобы увеличить давление на Северную Корею. Мы должны усилить нашу политику санкций. Если мы хотим, чтобы экономические санкции в отношении КНДР были эффективными и привели бы к тому, что Северная Корея изменила бы свою позицию, необходимо усилить санкции. Россия и Китай являются ключевыми в этом вопросе».
Макрон также высказался за дипломатический путь урегулирования конфликта и объяснил, что он понял это, «взглянув на карту».
Эммануэль Макрон: «Я абсолютно не хочу никакой военной операции. Я посмотрел на карту двух Корей, и, с учетом нашего географического положения, военная операция будет вредной и повлечет трату человеческих жизней».
Подробности — в материале.
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