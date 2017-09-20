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  • 20.09, 06:53
    Макрон назвал РФ и Китай ключевыми странами в вопросе о санкциях против КНДР. ООН, санкции, военные испытания, Франция, Ким Чен Ын, ядерное оружие, Макрон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМакрон назвал РФ и Китай ключевыми странами в вопросе о санкциях против КНДР

    Макрон назвал РФ и Китай ключевыми странами в вопросе о санкциях против КНДР

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    • Фото: Reuters © 2017, Eduardo Munoz
    Макрон назвал РФ и Китай ключевыми странами в вопросе о санкциях против КНДР

    Макрон назвал РФ и Китай ключевыми странами в вопросе о санкциях против КНДР

    Макрон назвал РФ и Китай ключевыми странами в вопросе о санкциях против КНДР
    • Фото: Reuters © 2017, Eduardo Munoz

      • Президент Франции предложил ужесточить санкционное давление на Северную Корею.

      По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Пхеньян «перешел красную черту» в военной эскалации и угроза со стороны КНДР затрагивает все страны. Об этом французский лидер заявил в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Макрон высказался за усиление санкций в отношении Северной Кореи. По его мнению, в этом вопросе ключевыми государствами являются Россия и Китай.

      Эммануэль Макрон, президент Франции: «Необходимо приложить все усилия, чтобы увеличить давление на Северную Корею. Мы должны усилить нашу политику санкций. Если мы хотим, чтобы экономические санкции в отношении КНДР были эффективными и привели бы к тому, что Северная Корея изменила бы свою позицию, необходимо усилить санкции. Россия и Китай являются ключевыми в этом вопросе».

      Макрон также высказался за дипломатический путь урегулирования конфликта и объяснил, что он понял это, «взглянув на карту».

      Эммануэль Макрон: «Я абсолютно не хочу никакой военной операции. Я посмотрел на карту двух Корей, и, с учетом нашего географического положения, военная операция будет вредной и повлечет трату человеческих жизней».

      Подробности — в материале.

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