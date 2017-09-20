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  • 20.09, 06:54

    Ураган «Мария» приближается к Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам

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    • Фото: Reuters © 2017, Andres Martinez Casares
    Ураган «Мария» приближается к <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> и Американским Виргинским островам

    Ураган «Мария» приближается к Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам

    Ураган «Мария» приближается к <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> и Американским Виргинским островам
  • Фото: Reuters © 2017, Andres Martinez Casares

    • Второй за сезон ураган максимальной мощности, сформировавшийся в Атлантике, стремительно приближается к Американским Виргинским островам, Пуэрто-Рико и Доминикане.

    Как сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган «Мария» движется к берегам Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам, сохраняя пятую категорию мощности по шкале Саффира-Симпсона.

    Сообщение NHC: «Ураган пройдет через или над островом Санта-Крус Американских Виргинских островов, пересечет Пуэрто-Рико в среду, затем в ночь на четверг охватит северную часть побережья Доминиканской республики».

    В настоящее время эпицентр урагана находится в 80 километрах от острова Санта-Крус и в 230 километрах от Пуэрто-Рико. «Мария» приближается к ним на скорости около 17 километров в час. Максимальная скорость порывов ветра в зоне урагана достигает 280 километров в час.

    Президент США Дональд Трамп еще накануне распорядился о выделении федеральной помощи в связи с приближением разрушительного урагана. Американским авиакомпаниям предложили снизить цены на билеты, чтобы максимальное количество пассажиров смогли покинуть вероятную зону бедствия.

    смотретьУраган «Мария» в Карибском море усилился до максимальной пятой категории
    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до максимальной пятой категории
    Напомним, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода: с 1 июня по 30 ноября. «Мария» уже второй за последние 2 недели ураган пятой категории, бушующий на Карибах. В начале сентября жертвами разрушительного урагана «Ирма» на островах стали более 40 человек, сотни числятся пропавшими без вести.

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