Ураган «Мария» приближается к Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам

Второй за сезон ураган максимальной мощности, сформировавшийся в Атлантике, стремительно приближается к Американским Виргинским островам,
Пуэрто-Рико и Доминикане.
Как сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган «Мария» движется к берегам Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам, сохраняя пятую категорию мощности по шкале Саффира-Симпсона.
Сообщение NHC: «Ураган пройдет через или над островом Санта-Крус Американских Виргинских островов, пересечет Пуэрто-Рико в среду, затем в ночь на четверг охватит северную часть побережья Доминиканской республики».
В настоящее время эпицентр урагана находится в 80 километрах от острова Санта-Крус и в 230 километрах от Пуэрто-Рико. «Мария» приближается к ним на скорости около 17 километров в час. Максимальная скорость порывов ветра в зоне урагана достигает 280 километров в час.
Президент США Дональд Трамп еще накануне распорядился о выделении федеральной помощи в связи с приближением разрушительного урагана. Американским авиакомпаниям предложили снизить цены на билеты, чтобы максимальное количество пассажиров смогли покинуть вероятную зону бедствия.
Напомним, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода: с 1 июня по 30 ноября. «Мария» уже второй за последние 2 недели ураган пятой категории, бушующий на Карибах. В начале сентября жертвами разрушительного урагана «Ирма» на островах стали более 40 человек, сотни числятся пропавшими без вести.
Сообщение NHC: «Ураган пройдет через или над островом Санта-Крус Американских Виргинских островов, пересечет Пуэрто-Рико в среду, затем в ночь на четверг охватит северную часть побережья Доминиканской республики».
В настоящее время эпицентр урагана находится в 80 километрах от острова Санта-Крус и в 230 километрах от Пуэрто-Рико. «Мария» приближается к ним на скорости около 17 километров в час. Максимальная скорость порывов ветра в зоне урагана достигает 280 километров в час.
Президент США Дональд Трамп еще накануне распорядился о выделении федеральной помощи в связи с приближением разрушительного урагана. Американским авиакомпаниям предложили снизить цены на билеты, чтобы максимальное количество пассажиров смогли покинуть вероятную зону бедствия.
Напомним, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода: с 1 июня по 30 ноября. «Мария» уже второй за последние 2 недели ураган пятой категории, бушующий на Карибах. В начале сентября жертвами разрушительного урагана «Ирма» на островах стали более 40 человек, сотни числятся пропавшими без вести.
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