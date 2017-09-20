Врачи диагностировали лейкемию у нападающего «Нью-Джерси» Брайана Бойла

Американский хоккеист Брайан Бойл пройдет курс лечения от лейкемии.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, заболевание было выявлено в результате обычного стандартного анализа крови, сданного 32-летним Бойлом во время работы тренировочного лагеря клуба «Нью-Джерси».
В пресс-релизе успокаивают поклонников команды, сообщая, что эта форма лейкоза была выявлена у Брайана Бойла на ранней стадии и поддается лечению.
Бойл только в июле подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт на сумму 5,5 миллиона долларов. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Тампу» и «Торонто», набрав 25 очков.
В пресс-релизе успокаивают поклонников команды, сообщая, что эта форма лейкоза была выявлена у Брайана Бойла на ранней стадии и поддается лечению.
Бойл только в июле подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт на сумму 5,5 миллиона долларов. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Тампу» и «Торонто», набрав 25 очков.
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