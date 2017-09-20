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  • 20.09, 05:24

    Врачи диагностировали лейкемию у нападающего «Нью-Джерси» Брайана Бойла

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    Врачи диагностировали лейкемию у нападающего <nobr>«Нью-Джерси»</nobr> Брайана Бойла

    Врачи диагностировали лейкемию у нападающего «Нью-Джерси» Брайана Бойла

    Врачи диагностировали лейкемию у нападающего <nobr>«Нью-Джерси»</nobr> Брайана Бойла
  • Фото: Associated Press © 2017, Mark Humphrey

    • Американский хоккеист Брайан Бойл пройдет курс лечения от лейкемии.

    Как сообщает пресс-служба НХЛ, заболевание было выявлено в результате обычного стандартного анализа крови, сданного 32-летним Бойлом во время работы тренировочного лагеря клуба «Нью-Джерси».

    В пресс-релизе успокаивают поклонников команды, сообщая, что эта форма лейкоза была выявлена у Брайана Бойла на ранней стадии и поддается лечению.

    Бойл только в июле подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт на сумму 5,5 миллиона долларов. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Тампу» и «Торонто», набрав 25 очков.

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