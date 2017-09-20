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  • 20.09, 03:53

    Лавров: Тиллерсон признал, что «Джебхат ан-Нусра» подлежит уничтожению

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    • Фото: Reuters © 2017, Khalil Ashawi
    Лавров: Тиллерсон признал, что «Джебхат <nobr>ан-Нусра»</nobr> подлежит уничтожению

    Лавров: Тиллерсон признал, что «Джебхат ан-Нусра» подлежит уничтожению

    Лавров: Тиллерсон признал, что «Джебхат <nobr>ан-Нусра»</nobr> подлежит уничтожению
  • Фото: Reuters © 2017, Khalil Ashawi

    • Стали известны новые подробности переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США в Нью-Йорке.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что во время личной встречи с Рексом Тиллерсоном госсекретарь США признал, что запрещенная во многих странах, в том числе и в России, «Джебхат ан-Нусра» является террористической организацией.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мне кажется, это очень прагматично, когда все участники этого процесса стремятся сконцентрироваться на борьбе с ИГИЛ. Сегодня мы напомнили нашим американским коллегам, что еще и „Джебхат ан-Нусра“, или как ее там теперь называют, является террористической организацией, и в этом качестве подлежит уничтожению. Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так. Будем надеяться, что это признание проявится в действиях „на земле“».

    По словам Лаврова, в ходе переговоров он напомнил главе американской дипломатии, что США — незваный гость в Сирии.

    Сергей Лавров: «Мы подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость. „Мы видим, что это реальность, и видим, что это можно использовать для борьбы с терроризмом параллельно с теми действиями, которая сирийская армия при нашей поддержке осуществляет“».

    Ранее сообщалось, что Лавров и Тиллерсон обсудили в Нью-Йорке двусторонние отношения между Россией и США, ситуацию на Украине и другие вопросы.

    смотретьЛавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения
    Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения
    Предыдущая личная встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в Нью-Йорке в воскресенье и носила неформальный характер.

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