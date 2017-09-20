Какое место на мировом рынке оружия занимает сейчас Россия: расследование НТВ

Кто является самым крупным покупателем российского оружия? Как хитрые китайские оружейники пытаются копировать русские образцы и что они никак не могут повторить?
Больше всего вооружений покупает у России Индия: почти на 14 млрд долларов за четыре года. На втором месте — Китай, который и сам крупный экспортер вооружений. На третьем месте — Вьетнам. Следом идут Алжир с показателем чуть больше 2, 5 млрд и Венесуэла. В топ-10 покупателей нашего оружия входят также Азербайджан, Сирия, Ирак, Мьянма и Уганда. Российское вооружение закупают почти 60 стран мира. Самым большим спросом пользуются российские истребители Су-30 и их модификации, а среди вертолетов Ми-17. Танк Т-90 — вообще самый продаваемый в мире. Очень популярны также зенитные комплексы С-300, И, разумеется, автоматы Калашникова.
Но у этого бизнеса есть и свои тонкости. Правда ли, что из-за русского оружия Турция чуть не поссорилась с НАТО? И неужели даже на этом рынке есть свои рекламные кампании, акции и сезонные распродажи, выяснял корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Эффектные авиашоу, на которых акробатика истребителей, кажется, не подчиняется законам физики, масштабные программы со стреляющими в прыжке танками и бьющими точно в цель ракетами, — все это не столько демонстрация силы, сколько, по сути, рекламные кампании: показать лицом товар.
«Предложение ограничено. Купите три бомбардировщика и получите танк в подарок», — это только со стороны кажется, что так не бывает и что оружие в рекламе не нуждается. Если взять профильные журналы, то внутри вкладки, как и в прочих рекламных изданиях. Только не с телевизорами или телефонами: представлены истребители, ракеты, танки, зенитные комплексы. Какой рынок, такие и гаджеты.
В прошлом году Россия продала оружия на 15 миллиардов долларов. Чаще всего покупают боевые самолеты и системы ПВО.
Руслан Пухов, военный аналитик: «У России есть два мощных преимущества. Во-первых, Россия, в отличие от большинства других игроков, охотно идет на передачу технологий. Второй момент: мы не ставим каких-то политических требований. Мы просто продаем оружие. И это, конечно, ценят очень многие страны. Особенно те, которые проводят независимую внешнюю оборонную политику, без оглядки на Вашингтон».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Но у этого бизнеса есть и свои тонкости. Правда ли, что из-за русского оружия Турция чуть не поссорилась с НАТО? И неужели даже на этом рынке есть свои рекламные кампании, акции и сезонные распродажи, выяснял корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Эффектные авиашоу, на которых акробатика истребителей, кажется, не подчиняется законам физики, масштабные программы со стреляющими в прыжке танками и бьющими точно в цель ракетами, — все это не столько демонстрация силы, сколько, по сути, рекламные кампании: показать лицом товар.
«Предложение ограничено. Купите три бомбардировщика и получите танк в подарок», — это только со стороны кажется, что так не бывает и что оружие в рекламе не нуждается. Если взять профильные журналы, то внутри вкладки, как и в прочих рекламных изданиях. Только не с телевизорами или телефонами: представлены истребители, ракеты, танки, зенитные комплексы. Какой рынок, такие и гаджеты.
В прошлом году Россия продала оружия на 15 миллиардов долларов. Чаще всего покупают боевые самолеты и системы ПВО.
Руслан Пухов, военный аналитик: «У России есть два мощных преимущества. Во-первых, Россия, в отличие от большинства других игроков, охотно идет на передачу технологий. Второй момент: мы не ставим каких-то политических требований. Мы просто продаем оружие. И это, конечно, ценят очень многие страны. Особенно те, которые проводят независимую внешнюю оборонную политику, без оглядки на Вашингтон».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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