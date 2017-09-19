Трамп обсудил с Гутерришем реформу ООН

Президент США обсудил с генсеком ООН реформу всемирной организации.
|
130
Сообщение пресс-службы ООН: «Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и президент США Дональд Трамп обсудили глубокое сотрудничество между ООН и США в международных делах, а также усилия генсека по реформированию ООН».
Напомним, в понедельник Трамп и Гутерриш приняли участие во встрече, посвященной реформам в ООН. Предложенную Соединёнными Штатами декларацию о реформе всемирной организации подписали 128 стран.
По информации ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят три постоянных члена Совбеза ООН: Россия, Франция и Китай. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщал, что Россия не поддержит декларацию, поскольку в ней не прописаны конкретные шаги по улучшению эффективности работы всемирной организации.
Напомним, в понедельник Трамп и Гутерриш приняли участие во встрече, посвященной реформам в ООН. Предложенную Соединёнными Штатами декларацию о реформе всемирной организации подписали 128 стран.
По информации ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят три постоянных члена Совбеза ООН: Россия, Франция и Китай. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщал, что Россия не поддержит декларацию, поскольку в ней не прописаны конкретные шаги по улучшению эффективности работы всемирной организации.
Комментарии