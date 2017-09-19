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  • 20.09, 00:51

    Трамп обсудил с Гутерришем реформу ООН

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    Трамп обсудил с Гутерришем реформу ООН

    Трамп обсудил с Гутерришем реформу ООН

    Трамп обсудил с Гутерришем реформу ООН
  • Фото: Associated Press © 2017, Seth Wenig

    • Президент США обсудил с генсеком ООН реформу всемирной организации.

    Сообщение пресс-службы ООН: «Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и президент США Дональд Трамп обсудили глубокое сотрудничество между ООН и США в международных делах, а также усилия генсека по реформированию ООН».

    Напомним, в понедельник Трамп и Гутерриш приняли участие во встрече, посвященной реформам в ООН. Предложенную Соединёнными Штатами декларацию о реформе всемирной организации подписали 128 стран.

    смотретьДекларацию США о реформе ООН поддержали 128 стран
    Декларацию США о реформе ООН поддержали 128 стран
    По информации ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят три постоянных члена Совбеза ООН: Россия, Франция и Китай. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщал, что Россия не поддержит декларацию, поскольку в ней не прописаны конкретные шаги по улучшению эффективности работы всемирной организации.

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