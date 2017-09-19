Армия Бразилии закупила антивирус «Лаборатории Касперского» на $2,7 млн

Минобороны Бразилии закупило продукцию российского производителя антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» для создания единой системы компьютерной безопасности всех родов войск.
Как пишет газета Folha de Sao Paulo, программное обеспечение российской «Лаборатории Касперского» будет установлено на 120 тысячах компьютерах, принадлежащих вооруженным силам Бразилии.
Контракты на установку программного обеспечения были заключены еще в 2016 году, отдельно с каждым из видов войск: сухопутными, флотом и ВВС Бразилии. Общая стоимость контрактов, рассчитанных на три года, составляет 8,4 млн реалов (2,7 млн долларов). Установка программного обеспечения ведется с декабря 2016 года.
Напомним, накануне сенат Конгресса США законодательно закрепил запрет на использование американскими федеральными ведомствами продукции российской «Лаборатории Касперского». Ограничение касается и военных, и гражданских организаций. Соответствующая поправка была включена в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год.
Глава российской компании Евгений Касперский отверг все обвинения и согласился ответить на них лично, выступив перед американскими конгрессменами. Европейские СМИ назвали протекционизмом запрет властей США на использование антивирусных программ «Лаборатории Касперского».
Контракты на установку программного обеспечения были заключены еще в 2016 году, отдельно с каждым из видов войск: сухопутными, флотом и ВВС Бразилии. Общая стоимость контрактов, рассчитанных на три года, составляет 8,4 млн реалов (2,7 млн долларов). Установка программного обеспечения ведется с декабря 2016 года.
Напомним, накануне сенат Конгресса США законодательно закрепил запрет на использование американскими федеральными ведомствами продукции российской «Лаборатории Касперского». Ограничение касается и военных, и гражданских организаций. Соответствующая поправка была включена в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год.
Глава российской компании Евгений Касперский отверг все обвинения и согласился ответить на них лично, выступив перед американскими конгрессменами. Европейские СМИ назвали протекционизмом запрет властей США на использование антивирусных программ «Лаборатории Касперского».
Комментарии