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  • 19.09, 21:49

    Руководство брянской школы обложило родителей учеников «овощной данью»

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    Руководство брянской школы обложило родителей учеников «овощной данью»

    Руководство брянской школы обложило родителей учеников «овощной данью»

    Прокуроры выяснили, что руководство одной из школ в Брянской области заставляло родителей приносить овощи для «улучшения питания учащихся».

    В центре скандала оказалась Первомайская средняя школа Клинцовского района. Оказалось, что в сентябре руководство учебного учреждение разработало специальный бланк, согласно которому родители обязаны не позднее 1-го числа каждого месяца вносить добровольные пожертвования в виде овощей. При этом в договоре указывалось, что такие пожертвования являются обязанностью родителей школьников.

    Как подчеркнули в прокуратуре Брянской области, такие требования нарушают права учеников на бесплатное и общедоступное образование. В адрес руководителя отдела образования администрации района внесено представление с требованием устранения нарушений.

    Как отмечают местные СМИ, с родителей школьников ежемесячно требовали 14 кг картошки, 4 кг свеклы, 2 кг морковки и 2 кг лука.

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