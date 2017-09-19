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  • 19.09, 21:49
    Городской суд Петербурга не разрешил обустраивать кафе к ЧМ-2018 в подвале исторического дома. Санкт-Петербург, жилье, рестораны и кафе, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГородской суд Петербурга не разрешил обустраивать кафе к ЧМ-2018 в подвале исторического дома

    Городской суд Петербурга не разрешил обустраивать кафе к ЧМ-2018 в подвале исторического дома

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    Городской суд Петербурга не разрешил обустраивать кафе к ЧМ-2018 в подвале исторического дома

    Городской суд Петербурга не разрешил обустраивать кафе к <nobr>ЧМ-2018</nobr> в подвале исторического дома

      Хозяин подвала Алексей Петрова, решивший сделать кафе в жилом доме на набережной Мартынова, 12 не удалось оспорить решение районного суда о неправомочности своих действий.

      Собственник скандально известного подвала в пятиэтажке на набережной Мартынова в Петербурге добивается через суд разрешения на обустройство кафе в цокольном этаже исторического дома.

      Более 20 оконных и три дверных проема владелец 400 квадратных метров планирует прорубить в несущих конструкциях здания, но, руководствуясь разрешением администрации Петроградского района.

      Однако жильцы, опасаясь обрушения конструкций, в первой инстанции добились приостановления работ. И теперь Алексей Петров вместе с подрядчиком обратился в Городской суд, чтобы оспорить это решение.

      Алексей Петров, собственник помещения: «Они хотят воспрепятствовать и воспользоваться моим имуществом, моим помещением. И так как я не могу им воспользоваться, я от него откажусь в пользу других людей или в их пользу».

      Сейчас, по словам владельца многострадального подвала, он столкнулся сразу с пятью исками одновременно. Однако готов предоставить решение экспертиз и разрешительную документацию в полном объеме. Кстати, она едва умещается в увесистом портфеле.

      Правда, жильцам дома количество бумаг спокойствия не добавляет. Они в свою очередь считают, что отсутствует главный документ — согласие всех собственников квартир на строительные работы в подвале.

      В итоге Городской суд Петербурга оставил в силе решение районной инстанции. Однако собственник подвала планирует оспорить и это решение, ведь объект необходимо подготовить к зимнему сезону.

      Петров также утверждает, что приобрел помещения больше десяти лет назад. Однако, когда стало известно, что по соседству будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, количество исков к желающему открыть приметное кафе резко возросло.

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