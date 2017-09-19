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  • 19.09, 21:49

    Жертвам Беслана выплатят 3 млн евро согласно решению ЕСПЧ

    2 комментария
    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Жертвам Беслана выплатят 3 млн евро согласно решению ЕСПЧ

    Жертвам Беслана выплатят 3 млн евро согласно решению ЕСПЧ

    Жертвам Беслана выплатят 3 млн евро согласно решению ЕСПЧ
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Сегодня вступило в силу решение Европейского суда по правам человека, согласно которому Россия должна выплатить в общей сложности 2,955 млн евро пострадавшим в результате атаки террористов на школу Беслана в 2004 году.

    В Минюсте РФ подтвердили, что решение ЕСПЧ в отношении пострадавших при теракте в Беслане будет выполнено.

    Ранее большая палата Европейского суда по правам человека отказала в пересмотре этого постановления. «Ходатайства отклонены. Решение признано финальным», — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

    Всего истцами выступили 409 человек, в числе которых бывшие заложники и пострадавшие, родственники бывших заложников, а также убитых и раненых. Их адвокаты сообщают, что готовят документы для перевода компенсации всем этим людям.

    В Минюсте при этом отмечают, что решение ЕСПЧ о выплатах компенсаций негативно скажется на борьбе с терроризмом, так как открывает большие возможности для различного рода манипуляций.

    Минюст РФ: «Оставленное в силе постановление первой инстанции Европейского Суда (по делу бесланской школы) открывает возможности для недобросовестных лиц, предлагающих свои услуги пострадавшим от террористических актов в странах Европы, манипулировать чувствами людей, а также создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами».

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    После получения компенсаций пострадавшие намерены подать новый иск в Верховный суд России в связи с отказом возбуждения уголовных дел в отношении бывших сотрудников полиции и экс-руководства МВД, причастных, по их мнению, к гибели детей. В ЕСПЧ согласились с мнением заявителей, что «российские власти не осуществили должное планирование и проведение спасательной операции с тем, чтобы минимизировать риск для жизни заложников». В Минюсте с этим решением не согласны и готовятся обратиться с жалобой в Большую палату ЕСПЧ.

    Средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Боевики удерживали взрослых и детей в течение трех дней без еды и воды. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

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