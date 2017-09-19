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  • 19.09, 21:49
    Нетрезвый петербуржец спровоцировал взрыв газа в жилом доме. МЧС, Санкт-Петербург, взрывы газа, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНетрезвый петербуржец спровоцировал взрыв газа в жилом доме

    Нетрезвый петербуржец спровоцировал взрыв газа в жилом доме

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    Нетрезвый петербуржец спровоцировал взрыв газа в жилом доме

    Нетрезвый петербуржец спровоцировал взрыв газа в жилом доме

    Нетрезвый петербуржец спровоцировал взрыв газа в жилом доме

      Десятки человек были эвакуированы из дома на улице Демьяна Бедного из-за утечки бытового газа в квартире на 2-м этаже.

      На улице Демьяна Бедного произошел взрыв бытового газа. Громкий хлопок раздался в доме №16, корпус 1. Утечка произошла в одной из квартир на втором этаже.

      Как сообщили в МЧС, взрывной волной в помещении выбило стекла и двери. Очевидцы опасаются обрушения. Они утверждают, что одна из стен отошла на 10 сантиметров.

      В результате были эвакуированы 43 жильца дома. Пострадал лишь хозяин квартиры. Спасатели прибыли на место через восемь минут.

      Причиной взрыва могли стать действия владельца квартиры. После осмотра помещения специалисты выяснили: газовый шланг перед кухонной плитой был перерезан. А сам хозяин, по предварительной информации, оказался нетрезв. К этому часу утечка газа локализована.

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