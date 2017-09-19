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  • 19.09, 21:49

    В Минобороны РФ определили порядок призыва в армию во время войны

    1 комментарий

    В Минобороны РФ определили порядок призыва в армию во время войны

    В Минобороны РФ определили порядок призыва в армию во время войны

    Министерство обороны РФ разработало законопроект о внесении изменений в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым устанавливается порядок призыва граждан России в армию в военное время.

    Нынешний законопроект подготовлен как акт военного времени, отмечается в пояснительной записке к документу.

    Законопроект устанавливает, что президент России издает указы о призыве граждан на военную службу по мобилизации и в военное время (при этом не указывается численность призываемых граждан и их распределение). Кроме этого предусмотрен призыв на службу в течение всего периода военного времени (численность определяется Генштабом ВС РФ исходя из потребности).

    Особенности исполнения воинской обязанности определяются президентом России: будет учитываться интенсивность ведения военных действий и обстановки, сообщает РИА Новости.

    Документ опубликован на портале проектов нормативных актов РФ.

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