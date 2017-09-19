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  • 19.09, 20:18
    Роскомнадзор: половина пользователей Рунета отказалась от пиратского кино. Интернет, Роскомнадзор, кино, пиратство и авторское право. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоскомнадзор: половина пользователей Рунета отказалась от пиратского кино

    Роскомнадзор: половина пользователей Рунета отказалась от пиратского кино

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    Роскомнадзор: половина пользователей Рунета отказалась от пиратского кино

    Роскомнадзор: половина пользователей Рунета отказалась от пиратского кино

    Роскомнадзор: половина пользователей Рунета отказалась от пиратского кино

      Глава Роскомнадзора Александр Жаров на сочинском форуме «СПЕКТР-2017» отметил успешную борьбу с пиратским ресурсами в России.

      Успех борьбы с интернет-пиратством Жаров предложил измерять не количеством заблокированных сайтов, а ростом аудитории легальных российских онлайн-кинотеатров.

      Александр Жаров: «Прирост аудитории составляет значительную цифру, порядка 30–40% и в абсолютных цифрах половина пользователей Рунета пользуется онлайн-кинотеатрами и платит за это деньги».

      Кроме того, Жаров сообщил, что все российские фильмы, которые в последние два года сопровождал Роскомнадзор, защитили на 100%, и в Интернете не вышло ни одной пиратской копии.

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