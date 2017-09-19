Роскомнадзор: половина пользователей Рунета отказалась от пиратского кино

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на сочинском форуме «СПЕКТР-2017» отметил успешную борьбу с пиратским ресурсами в России.

Успех борьбы с интернет-пиратством Жаров предложил измерять не количеством заблокированных сайтов, а ростом аудитории легальных российских онлайн-кинотеатров.



Александр Жаров: «Прирост аудитории составляет значительную цифру, порядка 30–40% и в абсолютных цифрах половина пользователей Рунета пользуется онлайн-кинотеатрами и платит за это деньги».



Кроме того, Жаров сообщил, что все российские фильмы, которые в последние два года сопровождал Роскомнадзор, защитили на 100%, и в Интернете не вышло ни одной пиратской копии.

