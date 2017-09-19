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  • 19.09, 20:18

    Подтверждена смерть офицера Петрова, спасшего мир от ядерной войны

    3 комментария
    Подтверждена смерть офицера Петрова, спасшего мир от ядерной войны

    Подтверждена смерть офицера Петрова, спасшего мир от ядерной войны

    Подтверждена смерть офицера Петрова, спасшего мир от ядерной войны
  • Фото: Associated Press © 2017, Pavel Golovkin

    • Подполковник Советской армии Станислав Петров, который в 1983 году предотвратил ядерную катастрофу, скончался.

    Информацию о смерти знаменитого офицера подтвердил его сын Дмитрий. Он также уточнил, что Станислава Петрова не стало 19 мая этого года, сообщает «Российская газета».

    Ранее СМИ сообщали, что 77-летний Станислав Петров, один из главных героев холодной войны, скончался от пневмонии в своем доме в подмосковном Фрязине.

    Свой подвиг подполковник Станислав Петров совершил в ночь на 26 сентября 1983 года. В ту ночь офицер нес боевую вахту на командном пункте Серпухов-15, который находится в 100 км от Москвы. Неожиданно спутниковая система обнаружения стартов американских межконтинентальных баллистических ракет «Око» зафиксировала пуск.

    Офицер под свою личную ответственность принял решение, что это ложный сигнал, а не реальная угроза, и оказался совершенно прав — датчики перепутали отражение Солнца с ракетной вспышкой. Тем самым он спас весь мир от ядерной войны.

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