Павшим в боях за Ленинград красноармейцам отдали последние почести на Невском пятачке

Сегодня на мемориале «Невский пятачок» перезахоронили 220 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Торжественной церемонией с минутой молчания в Кировском районе Ленобласти поисковики завершили полевой сезон 2017 года. Активистам удалось разыскать родственников тех, чьи останки обнаружили в местах ожесточенных боев.



Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, среди 220 останков бойцов по солдатскому медальону удалось узнать имя одного — гвардии красноармейца Степана Виноградова. Поисковики верят, что смогут найти его родственников, как нашли потомков другого героя — Василия Черных.



Уроженец Курской области погиб в боях за Невский пятачок. Сегодня сам медальон и некоторые личные вещи (ложку, бритву, пуговицу) передали родственникам. Поисковики их нашли. И конечно, самое главное — потомкам удалось вернуть медаль за оборону Ленинграда.



Сергей Черных, внучатый племянник Василия Черных: «Мы отдадим медаль в наш районный музей. Чтобы люди видели. Сегодняшняя церемония достаточно трогательная. Мы хотим, чтобы люди надеялись и продолжали поиски пропавших без вести солдат».



Героев похоронили в соответствии со всеми полагающимися почестями. Была отслужена панихида и дан торжественный салют. Они это заслужили. Как и те, кого пока еще поисковики не нашли. Это благодарной работы еще очень много. Говорят, если каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны почтить минутой молчания, то тишина бы звенела на протяжении 32 лет.