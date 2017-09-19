Павшим в боях за Ленинград красноармейцам отдали последние почести на Невском пятачке

Сегодня на мемориале «Невский пятачок» перезахоронили 220 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Торжественной церемонией с минутой молчания в Кировском районе Ленобласти поисковики завершили полевой сезон 2017 года. Активистам удалось разыскать родственников тех, чьи останки обнаружили в местах ожесточенных боев.
Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, среди 220 останков бойцов по солдатскому медальону удалось узнать имя одного — гвардии красноармейца Степана Виноградова. Поисковики верят, что смогут найти его родственников, как нашли потомков другого героя — Василия Черных.
Уроженец Курской области погиб в боях за Невский пятачок. Сегодня сам медальон и некоторые личные вещи (ложку, бритву, пуговицу) передали родственникам. Поисковики их нашли. И конечно, самое главное — потомкам удалось вернуть медаль за оборону Ленинграда.
Сергей Черных, внучатый племянник Василия Черных: «Мы отдадим медаль в наш районный музей. Чтобы люди видели. Сегодняшняя церемония достаточно трогательная. Мы хотим, чтобы люди надеялись и продолжали поиски пропавших без вести солдат».
Героев похоронили в соответствии со всеми полагающимися почестями. Была отслужена панихида и дан торжественный салют. Они это заслужили. Как и те, кого пока еще поисковики не нашли. Это благодарной работы еще очень много. Говорят, если каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны почтить минутой молчания, то тишина бы звенела на протяжении 32 лет.
Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, среди 220 останков бойцов по солдатскому медальону удалось узнать имя одного — гвардии красноармейца Степана Виноградова. Поисковики верят, что смогут найти его родственников, как нашли потомков другого героя — Василия Черных.
Уроженец Курской области погиб в боях за Невский пятачок. Сегодня сам медальон и некоторые личные вещи (ложку, бритву, пуговицу) передали родственникам. Поисковики их нашли. И конечно, самое главное — потомкам удалось вернуть медаль за оборону Ленинграда.
Сергей Черных, внучатый племянник Василия Черных: «Мы отдадим медаль в наш районный музей. Чтобы люди видели. Сегодняшняя церемония достаточно трогательная. Мы хотим, чтобы люди надеялись и продолжали поиски пропавших без вести солдат».
Героев похоронили в соответствии со всеми полагающимися почестями. Была отслужена панихида и дан торжественный салют. Они это заслужили. Как и те, кого пока еще поисковики не нашли. Это благодарной работы еще очень много. Говорят, если каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны почтить минутой молчания, то тишина бы звенела на протяжении 32 лет.
Комментарии