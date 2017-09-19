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  • 19.09, 20:18

    Омский угонщик увяз в грязи во время полицейской погони

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    • Фото: УМВД России по Омской области
    Омский угонщик увяз в грязи во время полицейской погони

    Омский угонщик увяз в грязи во время полицейской погони

    Омский угонщик увяз в грязи во время полицейской погони
  • Фото: УМВД России по Омской области

    • Грязь помогла полицейским поймать угонщика в Любинском районе Омской области.

    По данным правоохранителей, злоумышленник угнал Daewoo Nexia, машина была припаркована во дворе частного дома. Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.

    Полицейские опросили свидетелей, которые рассказали, что видели похожий автомобиль, и рассказали, в какую сторону он двигался. Стражи порядка смогли найти машину, но угонщик отказался останавливаться и попробовал скрыться. Однако во время погони автомобиль завяз в грязи. Тогда злоумышленник решил убежать, но был задержан полицейскими.

    27-летний подозреваемый объяснил, что после застолья решил угнать у знакомого иномарку и покататься. Завести машину не составило труда, так как ключи находились в замке зажигания, сообщили в УМВД по Омской области.

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