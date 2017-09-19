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  • 19.09, 20:18
    Сдавшемуся убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненный срок. Хабаровск, драки и избиения, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСдавшемуся убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненный срок

    Сдавшемуся убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненный срок

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    Сдавшемуся убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненный срок

    Сдавшемуся убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненный срок

    Сдавшемуся убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненный срок

      Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, который сегодня сдался ФСБ, может получить пожизненное заключение.

      Как сообщили в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, явка с повинной стала финалом совместных оперативно-разыскных мероприятий ФСБ и МВД. То есть фактически Анара Аллахверанова вынудили сдаться.

      В бега он пустился ровно месяц назад, сразу после убийства. Тогда у входа в одно из кафе Хабаровска Аллахверанов, который профессионально занимается смешанными единоборствами, спровоцировал конфликт с Драчевым и во время драки несколько раз ударил его ногой в голову. В результате спортсмен скончался.

      Помогал ли Аллахверанову кто-то целый месяц скрываться от органов, пока не сообщается. И почему он только сейчас решил сдаться, тоже неизвестно. Не названы пока и причины конфликта.

      Первый допрос сдавшегося уже завершен. Сейчас он находится в СИЗО. За такое убийство ему грозит срок до 20 лет или даже пожизненный.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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