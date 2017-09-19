Сдавшемуся убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненный срок

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, который сегодня сдался ФСБ, может получить пожизненное заключение.

Как сообщили в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, явка с повинной стала финалом совместных оперативно-разыскных мероприятий ФСБ и МВД. То есть фактически Анара Аллахверанова вынудили сдаться.



В бега он пустился ровно месяц назад, сразу после убийства. Тогда у входа в одно из кафе Хабаровска Аллахверанов, который профессионально занимается смешанными единоборствами, спровоцировал конфликт с Драчевым и во время драки несколько раз ударил его ногой в голову. В результате спортсмен скончался.



Помогал ли Аллахверанову кто-то целый месяц скрываться от органов, пока не сообщается. И почему он только сейчас решил сдаться, тоже неизвестно. Не названы пока и причины конфликта.



Первый допрос сдавшегося уже завершен. Сейчас он находится в СИЗО. За такое убийство ему грозит срок до 20 лет или даже пожизненный.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.