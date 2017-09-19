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  • 19.09, 21:49
    Саакашвили рассказал о складе с деньгами в администрации Порошенко. Киев, Порошенко, Саакашвили, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаакашвили рассказал о складе с деньгами в администрации Порошенко

    Саакашвили рассказал о складе с деньгами в администрации Порошенко

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    Саакашвили рассказал о складе с деньгами в администрации Порошенко

    Саакашвили рассказал о складе с деньгами в администрации Порошенко

    Саакашвили рассказал о складе с деньгами в администрации Порошенко

      Саакашвили приехал в Киев за документами о лишении гражданства и устроил в столице Украины митинг.

      Импровизированный митинг в центре Киева сегодня устроил Михаил Саакашвили, который буквально силой прорвался на Украину после лишения гражданства.
      Бывший глава Одесской области потребовал предоставить ему все документы о лишении паспорта. Он объявил о намерении обратиться в суд для восстановления гражданства, но уточнил, что без паспорта сделать этого не может

      Кроме того, политик обвинил действующую власть в «распиле» бюджетных денег и даже указал место, где, по его данным, хранятся наличные — здание администрации президента.

      В администрации на это ответили, что комната, о которой говорит Саакашвили — это обычный медпункт. Но, как заявил глава департамента информационной политики Владимир Горковенко, если у человека галлюцинации, помочь там не смогут.




      Ранее Саакашвили заявил, что по приезде в Киев предъявит список требований по реформированию власти.

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