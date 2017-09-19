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  • 19.09, 20:18
    Работать для военных и для обычных граждан: Путин назвал главные задачи ВПК. ВПК, Путин, вооружение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРаботать для военных и для обычных граждан: Путин назвал главные задачи ВПК

    Работать для военных и для обычных граждан: Путин назвал главные задачи ВПК

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    Работать для военных и для обычных граждан: Путин назвал главные задачи ВПК

    Работать для военных и для обычных граждан: Путин назвал главные задачи ВПК

    Работать для военных и для обычных граждан: Путин назвал главные задачи ВПК

      На заседании коллегии ВПК в концерне «Алмаз-Антей» президент назвал приоритетные задачи оборонных предприятий.

      Владимир Путин в День оружейника провел заседание военно-промышленной комиссии на одном из ключевых предприятий ВПК — концерн «Алмаз-Антей». Концерн производит известные на весь мир зенитно-ракетные системы и комплексы, например, С-400.

      На заседании Путин отметил необходимость своевременного внедрения собственных технологий для оборонки и предложил создать для этого отдельную структуру.

      Владимир Путин, президент РФ: «Такой структурой может стать новый, современный инновационный технополис, где будут обеспечены условия для научного творчества как молодых, так и уже состоявшихся исследователей. А в качестве кадровой базы могли бы быть использованы хорошо зарекомендовавшие себя научные роты, НИИ, КБ госкорпораций и другие профильные организации».

      Заседание, посвященное развитию вооружений, прошло за закрытыми дверями. Там обсуждали не только строго секретные, но и вполне прикладные вещи. Отдельно Путин заострил внимание на системе ГЛОНАСС. Сейчас ее точность около 7 метров, а погрешность американского аналога GPS почти вдвое меньше — нужно догонять. Путин также отметил, что производство вооружения и техники не должно зависеть от иностранных комплектующих.

      Одним из результатов заседания стал законопроект о наказании для руководства компаний, допускающих злоупотребления в рамках гособоронзаказа. Таким компаниям может грозить конфискация имущества, а их главам — лишение свободы. Во вторник президент внес законопроект в Госдуму, передает ТАСС.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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