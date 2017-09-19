Русская свадьба в элитном отеле в Венеции закончилась побоищем

Итальянским полицейским пришлось задержать участников русской свадьбы, устроивших массовую драку.
Инцидент произошел в люксовом отеле на одном из островов Венецианской лагуны. К моменту ЧП свадьба, гостями которой стали 250 человек, продолжалась уже третий день.
Сначала перед главным входом и причалом для гостей произошла ссора, постепенно крики переросли в драку. Участники побоища обменивались ударами, пинками и пощечинами. Досталось и персоналу заведения.
Как отмечает РИА Новости, после драки были задержаны три человека — 32-летний гражданин Болгарии и двое москвичей в возрасте 25 и 31 года. Пострадавшие сотрудники отеля получили медицинскую помощь и отказались подавать заявления в полицию.
Между тем представитель отеля заявил, что потасовка произошла уже по окончании всех торжеств. Имена молодоженов не раскрываются.
Сначала перед главным входом и причалом для гостей произошла ссора, постепенно крики переросли в драку. Участники побоища обменивались ударами, пинками и пощечинами. Досталось и персоналу заведения.
Как отмечает РИА Новости, после драки были задержаны три человека — 32-летний гражданин Болгарии и двое москвичей в возрасте 25 и 31 года. Пострадавшие сотрудники отеля получили медицинскую помощь и отказались подавать заявления в полицию.
Между тем представитель отеля заявил, что потасовка произошла уже по окончании всех торжеств. Имена молодоженов не раскрываются.
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