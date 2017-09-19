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  • 19.09, 18:47
    Программист Telegram рассказал НТВ о сути конфликта с братьями Дуровыми. Telegram, Дуров Павел, Интернет, Санкт-Петербург, соцсети, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрограммист Telegram рассказал НТВ о сути конфликта с братьями Дуровыми

    Программист Telegram рассказал НТВ о сути конфликта с братьями Дуровыми

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    Программист Telegram рассказал НТВ о сути конфликта с братьями Дуровыми

    Программист Telegram рассказал НТВ о сути конфликта с братьями Дуровыми

      Сотрудник компании братьев Дуровых получил иск от бывшего работодателя. С Антона Розенберга требуют 100 млн рублей за разглашение конфиденциальной информации. При этом «вина» программиста в том, что он лишь сообщил о месте своей работы на страничке в соцсети.

      Сразу два громких иска, претендующих на общественный резонанс, рассмотрели сегодня в Петербурге. Оба связаны с основателем «ВКонтакте». В Куйбышевском районном суде рассматривалось дело об увольнении одного из бывших топ-менеджеров соцсети Антона Розенберга, который оспаривает свое незаконное увольнение. А в Петродворцовом началось рассмотрение встречного иска к ООО «Телеграф», владеющим мессенджером Telegram, где, как утверждает Розенберг, он также трудился до недавнего времени.

      Основанием для трудового спора стало разглашение коммерческой тайны. В обоих случаях стороны оценили свои потери в сотни миллионов рублей. Но, по данным СМИ, причина судебных разбирательств не только в деловых разногласиях.

      Как сообщает одно из интернет-изданий, причина кроется в том, что жену Розенберга попытался завоевать брат Дурова. Информацию журналистам подтвердила сама Екатерина.

      Корреспондент НТВ Дарья Криволапова сообщает подробности.

      Этот обычный трудовой конфликт между работодателем и сотрудником вряд ли бы привлек внимание прессы. Если бы не одно имя — Павел Дуров. Антона Розенберга уволили из ООО «Телеграф», к которому основатель одной из социальных сетей якобы имеет прямое отношение.

      По крайней мере, на этом настаивает сам Антон Розенберг. Свою историю с большим количеством подробностей он опубликовал в Интернете. Здесь и фотографии, и личная переписка с братьями Павлом и Николаем Дуровыми, которые, как известно, еще и бизнес-партнеры.

      Учитывая, что Павел, несмотря на свою публичность, не радовал поклонников рассказами о своей личной жизни, эта страница Розенберга соберет миллионы просмотров. А поводом для такого шага послужило увольнение Антона из компании, которому предшествовала еще и ссора с Николаем.

      Антон Розенберг: «Официальная причина увольнения — 19 прогулов. Мне в один день выдали требование о 19 объяснениях о том, что я отсутствовал 19 дней в офисе. При этом все эти предыдущие дни я периодически встречался с разными людьми, мы вместе играли в настольные игры в офисе после 8 часов вечера… Поэтому у меня есть вопросы, составлялись ли эти акты 19 дней или все они были написаны задним числом».

      Антон Розенберг сегодня в суде пытается оспорить свое увольнение. И требует выплатить ему зарплату за время вынужденной безработицы. Это почти полтора миллиона рублей. Или 30 миллионов рублей — это сумма компенсации за мирное решение конфликта. Правда, компания не согласна с претензиями. И ее представитель на заседание сегодня не пришел. Павел Дуров был краток в интервью одному из интернет-изданий.

      Павел Дуров в интервью Meduza:
       — Знаете ли вы Антона Розенберга? Действительно ли он работал в «ВКонтакте», а потом — в команде Telegram?
       — Знаю. От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю.
       — Действительно ли вы уволили Розенберга «за прогулы», как он это утверждает, ссылаясь на документы?
       — Нет. Я не мог уволить человека, который у меня не работал.

      Но как это бывает в таких случаях, одним иском дело не обошлось. Компания уже подала встречное заявление и требует взыскать с Антона Розенберга 100 миллионов рублей за разглашение конфиденциальной информации.

      Впрочем, новых подробностей, возможно, будет еще больше в ходе заседаний. Нет сомнений, что сами процессы по этим делам не останутся без внимания миллионов пользователей социальных сетей, созданных нынешними участниками судебных разбирательств. Лайки и перепосты гарантированы.

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