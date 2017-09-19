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  • 19.09, 18:47
    Опубликовано видео взрыва банкоматов с 40 млн рублей в Москве. Москва, банки, взрывы, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео взрыва банкоматов с 40 млн рублей в Москве

    Опубликовано видео взрыва банкоматов с 40 млн рублей в Москве

    2 комментария
    Опубликовано видео взрыва банкоматов с 40 млн рублей в Москве

    Опубликовано видео взрыва банкоматов с 40 млн рублей в Москве

    Опубликовано видео взрыва банкоматов с 40 млн рублей в Москве

      МВД РФ опубликовало видео ограбления со взрывом одного из отделений «Альфа-банка» в Москве.

      На кадрах, который опубликовало МВД, видно, как четверо в масках проникают в комнату с банкоматами. Несколько минут у них уходит на то, чтобы закрепить взрывное устройство. После чего мужчины выбегают из помещения. Раздается взрыв.

      На всю операцию у налетчиков уходит полминуты. С собой они унесли более 40 млн рублей.

      Ранее сообщалось, что грабители использовали газ. Возбуждено уголовное дело, налетчиков ищут.

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