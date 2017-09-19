Опубликовано видео взрыва банкоматов с 40 млн рублей в Москве

МВД РФ опубликовало видео ограбления со взрывом одного из отделений «Альфа-банка» в Москве.

На кадрах, который опубликовало МВД, видно, как четверо в масках проникают в комнату с банкоматами. Несколько минут у них уходит на то, чтобы закрепить взрывное устройство. После чего мужчины выбегают из помещения. Раздается взрыв.



На всю операцию у налетчиков уходит полминуты. С собой они унесли более 40 млн рублей.



Ранее сообщалось, что грабители использовали газ. Возбуждено уголовное дело, налетчиков ищут.