Меланья Трамп потребовала убрать свое фото с рекламы курсов английского в Хорватии

Адвокаты первой леди США потребовали, чтобы Американский институт в Хорватии убрал рекламу с ее портретом с улиц Загреба.
Адвокаты первой леди США Меланьи Трамп потребовали убрать с улиц Загреба билборды с ее фотографиями. На плакатах, размещенных Американским институтом в Хорватии, Меланья Трамп изображена с микрофоном, а рядом с ее портретом расположена надпись: «Только представьте, куда вы можете дойти, хоть немного зная английский!». Плакаты были рекламой языковых курсов, передает Spiegel.
Сообщается, что адвокаты первой леди США обвинили хорватских рекламщиков в несоблюдении закона, который не позволяет использовать снимки людей в коммерческих целях без их согласия.
Напомним, Меланья Трамп (ее девичья фамилия Кнаусс) родом из Югославии. В Университете Словении она получила образование дизайнера. С 16 лет она работала моделью, и в 1996 году переехала в Нью-Йорк. В 2005 году она вышла замуж за Дональда Трампа. Меланья Трамп — вторая из первых леди США, родившихся не на территории США.
Сообщается, что адвокаты первой леди США обвинили хорватских рекламщиков в несоблюдении закона, который не позволяет использовать снимки людей в коммерческих целях без их согласия.
Напомним, Меланья Трамп (ее девичья фамилия Кнаусс) родом из Югославии. В Университете Словении она получила образование дизайнера. С 16 лет она работала моделью, и в 1996 году переехала в Нью-Йорк. В 2005 году она вышла замуж за Дональда Трампа. Меланья Трамп — вторая из первых леди США, родившихся не на территории США.
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