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  • 19.09, 18:47

    Украина потребовала 103 млн долларов с авиакомпаний РФ за полеты в Крым

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Сергей Мальгавко
    Украина потребовала 103 млн долларов с авиакомпаний РФ за полеты в Крым

    Украина потребовала 103 млн долларов с авиакомпаний РФ за полеты в Крым

    Украина потребовала 103 млн долларов с авиакомпаний РФ за полеты в Крым
  • Фото: РИА Новости, Сергей Мальгавко

    • Государственная авиационная служба Украины начислила российским авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов за полеты в Крым.

    Общая сумма штрафов достигла 2,72 млрд гривен (около 103 млн долларов). Эти деньги Украина требует с более чем 40 авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», «ВИМ-авиа», «Газпром авиа» и «Уральских авиалиний».

    При этом отмечается, что по состоянию на 15 сентября 2017 года ни один штраф оплачен не был, передает «Интерфакс».

    Напомним, в сентябре 2015 года Киев принял решение запретить российским авиакомпания полеты на Украину. В ответ Росавиация уведомила авиакомпании Украины о запрете на использование воздушного пространства РФ.

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