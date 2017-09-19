Украина потребовала 103 млн долларов с авиакомпаний РФ за полеты в Крым

Государственная авиационная служба Украины начислила российским авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов за полеты в Крым.
Общая сумма штрафов достигла 2,72 млрд гривен (около 103 млн долларов). Эти деньги Украина требует с более чем 40 авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», «ВИМ-авиа», «Газпром авиа» и «Уральских авиалиний».
При этом отмечается, что по состоянию на 15 сентября 2017 года ни один штраф оплачен не был, передает «Интерфакс».
Напомним, в сентябре 2015 года Киев принял решение запретить российским авиакомпания полеты на Украину. В ответ Росавиация уведомила авиакомпании Украины о запрете на использование воздушного пространства РФ.
При этом отмечается, что по состоянию на 15 сентября 2017 года ни один штраф оплачен не был, передает «Интерфакс».
Напомним, в сентябре 2015 года Киев принял решение запретить российским авиакомпания полеты на Украину. В ответ Росавиация уведомила авиакомпании Украины о запрете на использование воздушного пространства РФ.
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