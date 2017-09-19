Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
Онлайн на сайте
Генассамблея ООН
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.09, 17:15

    Еще один новорожденный умер в ростовском роддоме, где ранее скончались тройняшки

    комментировать

    Еще один новорожденный умер в ростовском роддоме, где ранее скончались тройняшки

    Еще один новорожденный умер в ростовском роддоме, где ранее скончались тройняшки

    Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Ростовской области.

    Обстоятельства гибели новорожденного ребенка в перинатальном центре Ростовской области будут расследованы в рамках уголовного дела, сообщили «Интерфаксу» в СК РФ.

    Галина Гагалаева, официальный представитель следственного управления СКР Ростовской области: «По предварительным данным, 7 августа жительница Верхнедонского района по „скорой помощи“ поступила в региональный перинатальный центр, где через два дня родила ребенка. 19 сентября малыш скончался в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей».

    смотретьТройняшки в ростовском роддоме могли умереть от неизвестного вируса
    Тройняшки в ростовском роддоме могли умереть от неизвестного вируса
    Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели в областном перинатальном центре новорожденных тройняшек, которые, предположительно, могли скончаться от инфекции или вируса.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru