Еще один новорожденный умер в ростовском роддоме, где ранее скончались тройняшки

Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Ростовской области.
Обстоятельства гибели новорожденного ребенка в перинатальном центре Ростовской области будут расследованы в рамках уголовного дела, сообщили «Интерфаксу» в СК РФ.
Галина Гагалаева, официальный представитель следственного управления СКР Ростовской области: «По предварительным данным, 7 августа жительница Верхнедонского района по „скорой помощи“ поступила в региональный перинатальный центр, где через два дня родила ребенка. 19 сентября малыш скончался в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей».
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели в областном перинатальном центре новорожденных тройняшек, которые, предположительно, могли скончаться от инфекции или вируса.
Галина Гагалаева, официальный представитель следственного управления СКР Ростовской области: «По предварительным данным, 7 августа жительница Верхнедонского района по „скорой помощи“ поступила в региональный перинатальный центр, где через два дня родила ребенка. 19 сентября малыш скончался в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей».
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели в областном перинатальном центре новорожденных тройняшек, которые, предположительно, могли скончаться от инфекции или вируса.
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