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  • 19.09, 17:16

    Генсек ООН о КНДР: мы не должны скатиться к войне

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    Генсек ООН о КНДР: мы не должны скатиться к войне

    Генсек ООН о КНДР: мы не должны скатиться к войне

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт вокруг Северной Кореи можно решить только политическим путем.

    Вступая на открытии общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН, Гутерриш подчеркнул, что «мы не должны скатиться к войне».

    Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: «Когда растет напряженность, повышается и риск просчета. Ожесточенная риторика может привести к роковой ошибке. Решение должно быть политическим».

    При этом он отметил, что «применение ядерного оружия должно быть чем-то немыслимым», и подверг резкой критике ракетные пуски и ядерные испытания в КНДР, передает РИА Новости.

    Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: «Жизни миллионов людей омрачены страхом из-за провокационных ракетных и ядерных испытаний КНДР. Я безоговорочно осуждаю эти испытания».

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    Напомним, ситуация на Корейском полуострове обострилась после испытания водородной бомбы в КНДР. Кроме того, недавно Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты — она пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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    А на прошлой неделе Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. В США же заявляли, что исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН, и пригрозили, что «если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно», она «будет уничтожена».

    Отметим, что прямая трансляция 72-й сессии Генассамблеи ООН продолжается на НТВ.Ru.

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