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  • 19.09, 18:47
    Ростовские энергетики объявили младенцев должниками за свет и подали в суд. ЖКХ, Ростовская область, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРостовские энергетики объявили младенцев должниками за свет и подали в суд

    Ростовские энергетики объявили младенцев должниками за свет и подали в суд

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    Ростовские энергетики объявили младенцев должниками за свет и подали в суд

    Ростовские энергетики объявили младенцев должниками за свет и подали в суд

    Ростовские энергетики объявили младенцев должниками за свет и подали в суд

      В одном из дачных товариществ Ростовской области неплательщиками за электричество оказались новорожденные дети. При этом счета младенцам выставили за годы, когда их еще и на свете не было. Прямо коммунальный первородный грех. Ситуация знакомая, когда накопившиеся в товариществе долги энергетики просто раскидывают на всех.

      Степану Сазонову нет еще двух лет, но его вызвали в суд в качестве ответчика по делу о долгах за электроэнергию. Если верить бумагам, мальчик стал должником еще до рождения. Повестки получила вся его семья, в которой двое взрослых и трое детей.

      Анна Сазонова, местная жительница: «Они с нас требуют оплатить с начала с декабря 2013 года, а мы стали собственниками этого дома с конца 2015 года».

      Дачное некоммерческое товарищество (ДНТ) «Донская чаща» насчитывает почти полторы тысячи земельных участков. В массовом порядке их собственникам приходят счета во много раз больше обычных.

      Лариса Анохина,местная жительница: «Сумма долга превышает 22 тысяч за потребленную электроэнергию, хотя подключений никаких нет».

      Люди называют это абсурдом. От них требуют заплатить лишь потому, что у них есть земля в ДНТ. У Виталия участок — поле с сорняками, нет проводов и подключать их некуда, но и он должен за электроэнергию. Дарья получила квитанцию, где есть номер и показания счетчика, которого у нее никогда не было, потому что участок пуст.

      В компании, которая выставляет счета и собирает деньги с населения, ситуацию официально не комментируют. Как выяснил корреспондент НТВ Святослав Гордин, точная сумма претензий энергетиков к дачникам неизвестна. По разным данным, это десятки миллионов рублей.

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