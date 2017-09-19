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  • 19.09, 17:16
    Суверенный фонд Норвегии вырос до $1 трлн. Норвегия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуверенный фонд Норвегии вырос до $1 трлн

    Суверенный фонд Норвегии вырос до $1 трлн

    1 комментарий
    Суверенный фонд Норвегии вырос до $1 трлн

    Суверенный фонд Норвегии вырос до $1 трлн

    Суверенный фонд Норвегии вырос до $1 трлн

      Центробанк Норвегии сегодня сообщил, что размер суверенного фонда страны впервые в истории достиг 1 триллиона долларов.

      Информацию легко проверить. На сайте ЦБ размер фонда отслеживается в реальном времени. Сейчас счетчик показывает примерно 7 триллионов 800 миллиардов норвежских крон. Это как раз чуть больше 1 триллиона.

      Фонд официально называется Правительственным пенсионным. Копить его страна начала в 1996 году из доходов от добычи нефти. Управляет деньгами Центробанк Норвегии.

      Если разделить этот триллион на всех жителей Норвегии, то каждому достанется по 185 тысяч долларов. Фонд вложил деньги примерно в 9 тысяч компаний по всему миру, включая российские. Из этических соображений он не инвестирует в табачные компании и производство некоторых вооружений.

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