Суверенный фонд Норвегии вырос до $1 трлн

Центробанк Норвегии сегодня сообщил, что размер суверенного фонда страны впервые в истории достиг 1 триллиона долларов.
Информацию легко проверить. На сайте ЦБ размер фонда отслеживается в реальном времени. Сейчас счетчик показывает примерно 7 триллионов 800 миллиардов норвежских крон. Это как раз чуть больше 1 триллиона.
Фонд официально называется Правительственным пенсионным. Копить его страна начала в 1996 году из доходов от добычи нефти. Управляет деньгами Центробанк Норвегии.
Если разделить этот триллион на всех жителей Норвегии, то каждому достанется по 185 тысяч долларов. Фонд вложил деньги примерно в 9 тысяч компаний по всему миру, включая российские. Из этических соображений он не инвестирует в табачные компании и производство некоторых вооружений.
Фонд официально называется Правительственным пенсионным. Копить его страна начала в 1996 году из доходов от добычи нефти. Управляет деньгами Центробанк Норвегии.
Если разделить этот триллион на всех жителей Норвегии, то каждому достанется по 185 тысяч долларов. Фонд вложил деньги примерно в 9 тысяч компаний по всему миру, включая российские. Из этических соображений он не инвестирует в табачные компании и производство некоторых вооружений.
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