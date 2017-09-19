Избранные губернаторы Ярославской и Кировской областей вступили в должность

Дмитрий Миронов и Игорь Васильев, победившие на губернаторских выборах в Ярославской и Кировской областях, сегодня наделены полномочиями.

В Ярославской области вступил в должность губернатора Дмитрий Миронов. Он принес присягу и получил символы главы региона — знак и печать. Миронов отметил, что при помощи федеральных властей в области уже удалось многое сделать, в частности, начали решаться проблемы, которые копились десятилетиями. На выборах Дмитрий Миронов получил почти 80% голосов.



В Кировской области сегодня был наделен полномочиями губернатора Игорь Васильев. Он получил удостоверение главы региона, после чего также принес присягу. Васильева назначили врио губернатора летом прошлого года. За год он успел завоевать популярность у местных жителей. За него проголосовали более 64% избирателей.