На Эльбрусе нашли тела шести альпинистов

Спасатели нашли на Эльбрусе тела шести альпинистов, погибших около десяти лет назад.
Тела погибших альпинистов обнаружили сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По словам руководителя отряда Абдуллаха Гулиева, тела найдены на высоте 5300 и 5500 метров.
Абдуллах Гулиев: «С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 м в районе западной вершины горы».
Гулиев пояснил, что тела погибших вытаяли из-под льда и снега из-за жаркой погоды, которая стояла в горах в августе и сентябре. Предположительно, трое из них погибли в 2000-х годах. Одна из погибших — женщина. Известно, что она жительница Санкт-Петербурга, которая пропала на Эльбрусе в начале 90-х, сообщает РИА Новости.
Абдуллах Гулиев: «С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 м в районе западной вершины горы».
Гулиев пояснил, что тела погибших вытаяли из-под льда и снега из-за жаркой погоды, которая стояла в горах в августе и сентябре. Предположительно, трое из них погибли в 2000-х годах. Одна из погибших — женщина. Известно, что она жительница Санкт-Петербурга, которая пропала на Эльбрусе в начале 90-х, сообщает РИА Новости.
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