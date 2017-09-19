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  • 19.09, 17:16

    На Эльбрусе нашли тела шести альпинистов

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    На Эльбрусе нашли тела шести альпинистов

    На Эльбрусе нашли тела шести альпинистов

    Спасатели нашли на Эльбрусе тела шести альпинистов, погибших около десяти лет назад.

    Тела погибших альпинистов обнаружили сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По словам руководителя отряда Абдуллаха Гулиева, тела найдены на высоте 5300 и 5500 метров.

    Абдуллах Гулиев: «С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 м в районе западной вершины горы».

    Гулиев пояснил, что тела погибших вытаяли из-под льда и снега из-за жаркой погоды, которая стояла в горах в августе и сентябре. Предположительно, трое из них погибли в 2000-х годах. Одна из погибших — женщина. Известно, что она жительница Санкт-Петербурга, которая пропала на Эльбрусе в начале 90-х, сообщает РИА Новости.



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