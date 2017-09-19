Первых «летающих почтальонов» будут тестировать в Якутии

Пилотный проект «Почты России» по доставке грузов дронами запустят в Якутии в первой половине 2018 года.
Дроны-почтальоны будут доставлять грузы от 50 до 300 кг в удаленные отделения почтовой связи Якутии. Проект по внедрению грузовых беспилотников стартует в первом или втором квартале 2018 года, сообщил ТАСС гендиректор почтового оператора Николай Подгузов.
Подгузов добавил, что в целом у «Почты России» нет задачи немедленного внедрения дронов. При этом, по его словам, оператор планирует развиваться в направлении автоматизации и робототехники.
Подгузов добавил, что в целом у «Почты России» нет задачи немедленного внедрения дронов. При этом, по его словам, оператор планирует развиваться в направлении автоматизации и робототехники.
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