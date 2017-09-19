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  • 19.09, 17:16

    В украинской деревне нашли старейшую жительницу Земли

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    В украинской деревне нашли старейшую жительницу Земли

    В украинской деревне нашли старейшую жительницу Земли

    В украинской деревне нашли старейшую жительницу Земли
  • Фото: bizresurs.com.ua

    • Жительница Черниговской области претендует на звание самой пожилой женщины планеты.

    Кристина Нагорная, живущая в селе Жадово Черниговской области, может стать самой старой женщиной на Земле. Нагорная родилась в 1900 году, сейчас ей 117 лет и 3 месяца. Она пережила две революции и две войны. Недавно ее имя внесли Национальную книгу рекордов Украины, сообщает сайт Dni.Ru.

    Нагорная всю жизнь прожила в деревне, трудилась в колхозе, ухаживала за скотом. Она не умеет ни читать, ни писать, а работать сейчас ей не позволяет здоровье. Свой возраст она считает бременем и говорит, что очень одинока. Она пережила всех своих друзей и почти всех родственников, в живых сейчас только правнуки, но они живут далеко и почти не общаются с прабабкой.

    Кристина Нагорная: «Нет ни мужчин моих лет, нет ни баб моих лет, нет никого. Нет ни дочки, нет ни внучки. Внучкиной дочери — и той нет. Все похоронились».

    Самой старой жительницей Земли в настоящее время считается японка Наби Таджима. Этот титул достался ей после смерти Вайолет Моссе-Браун из Ямайки. Однако Таджима моложе Нагорной на месяц.

    Самым старым мужчиной на Земле считается японец по имени Дзироэмон Кимура. Он родился в 1897 году.

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