Скульптор ответил на слова Макаревича о «бездарном» памятнике Калашникову

Автор памятника Михаилу Калашникову, который сегодня открыли в центре Москвы, назвал грубым критическое заявление Андрея Макаревича.
Скульптор Салават Щербаков заявил, что его не очень интересует мнение музыканта, отметив, что сам не высказывается по поводу песен лидера «Машины времени», хотя они ему и не нравятся, передает РИА Новости.
Салават Щербаков, автор памятника Михаилу Калашникову: «Меня интересует сама тема и работа по Калашникову, а если высказался конкретный человек, тем более, я бы сказал, очень грубо и неэтично и не в беседе, не в обмене мнениями, мне это не очень интересно. Тем более, человек не из этой профессии. Я же не высказываюсь по поводу его песен, хотя они мне и не нравятся, но я не высказываюсь на этот счет. Мне это просто неинтересно».
Ранее Макаревич назвал «бездарной» и «уродливой» статую Михаилу Калашникову.
Музыкант также заявил, что памятник Калашникову «плохо сделан» и его нельзя ставить в «центре очень красивого города», подчеркнув, что «планка в оформлении города упала ниже плинтуса», передает НСН.
Напомним, сегодня, в День оружейника, состоялась церемония открытия памятника Михаилу Калашникову. Скульптуру установили в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская в центре Москвы. Пятиметровая фигура легендарного конструктора возвышается на фоне Георгия Победоносца и земного шара. На памятнике воспроизведена фраза самого Калашникова: «Я создавал орудие для защиты своего Отечества».
Салават Щербаков, автор памятника Михаилу Калашникову: «Меня интересует сама тема и работа по Калашникову, а если высказался конкретный человек, тем более, я бы сказал, очень грубо и неэтично и не в беседе, не в обмене мнениями, мне это не очень интересно. Тем более, человек не из этой профессии. Я же не высказываюсь по поводу его песен, хотя они мне и не нравятся, но я не высказываюсь на этот счет. Мне это просто неинтересно».
Ранее Макаревич назвал «бездарной» и «уродливой» статую Михаилу Калашникову.
Ну хорошо. Памятнтк Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его о…Опубликовано Андреем Макаревичем 18 сентября 2017 г.
Музыкант также заявил, что памятник Калашникову «плохо сделан» и его нельзя ставить в «центре очень красивого города», подчеркнув, что «планка в оформлении города упала ниже плинтуса», передает НСН.
Напомним, сегодня, в День оружейника, состоялась церемония открытия памятника Михаилу Калашникову. Скульптуру установили в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская в центре Москвы. Пятиметровая фигура легендарного конструктора возвышается на фоне Георгия Победоносца и земного шара. На памятнике воспроизведена фраза самого Калашникова: «Я создавал орудие для защиты своего Отечества».
В Москве установили памятник легендарному Михаилу Калашникову. Восьмиметровую фигуру поставили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.Опубликовано НТВ 16 сентября 2017 г.
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