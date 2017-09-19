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  • 19.09, 17:16

    На «ТЭФИ»-2017 номинированы 15 программ НТВ

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    На <nobr>«ТЭФИ»-2017</nobr> номинированы 15 программ НТВ

    На «ТЭФИ»-2017 номинированы 15 программ НТВ

    На <nobr>«ТЭФИ»-2017</nobr> номинированы 15 программ НТВ

    3 октября состоится церемония вручения премии «ТЭФИ» за высшие достижения в области телевизионных искусств сезона 2016–2017. 14 победителей определятся в номинациях категории «Дневной эфир» и 19 — в номинациях категории «Вечерний прайм». Телевизионные проекты канала НТВ представлены в финале в 15 номинациях.

    Шоу талантов «Ты супер!» в первый же год своего существования отмечено телеакадемиками сразу в трех номинациях: «Событие телевизионного сезона», «Лучшая развлекательная программа», «Ведущий развлекательной программы» — номинирован Вадим Такменёв.

    В номинации «Просветительская программа» представлен проект «Чудо техники» — автор и ведущий Сергей Малозёмов. За звание лучшей «Развлекательной программы „Образ жизни“» будет бороться авторский проект Сергея Майорова «Однажды».

    В номинации лучшее «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» представлена программа «Секрет на миллион». Развлекательная программа «Своя игра», призер ТЭФИ-2015, представлена в номинации «Телеигра».

    В категории «Дневной эфир» в борьбу за статуэтку ТЭФИ вступит Юлия Высоцкая (программа «Едим дома»), как лучшая ведущая утренней программы.

    В категории «Вечерний прайм» телеканал НТВ представлен программой «Сегодня» в номинации «Информационная программа» и «Ведущий информационной программы» — номинирована Елена Спиридонова.

    Ирада Зейналова, автор и ведущая программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», номинирована как «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».

    Валерия Алёхина претендует на звание «Репортер/оператор репортажа» за проект «Украина: языковой геноцид». Также среди финалистов программа «Место встречи» в номинации «Дневное ток-шоу». За последний телесезон общественно-политическое ток-шоу НТВ неоднократно становилось лидером по просмотрам и имеет стабильно высокие медиапоказатели.

    Выпуск программы «Чрезвычайное происшествие. Расследование» — «Ряженые» — номинирован как лучшее «Журналистское расследование».

    На звание лучшего «Реалити-шоу» номинирован проект «Охота».

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