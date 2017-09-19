Россия обгоняет Америку по проникновению Интернета

Без доступа к Интернету остаются больше половины жителей Земли. В век высоких технологий 52% всего населения планеты до сих пор не имеют никакого доступа к Сети. Это обстоятельство сильно влияет на уровень жизни в странах и их дальнейшее социальное развитие.
По мнению экспертов ООН, цифровая пропасть с каждым годом будет увеличиваться, так как скорости соединения в развитых странах постоянно наращиваются, а в развивающихся в этой области развития не происходит.
К 2017 году число пользователей Интернета по всему миру достигло 3,58 миллиарда человек. От региона зависит процент людей, имеющих доступ к Сети. В Европе этот показатель достигает 76%, в Африке не превышает 21,8%. На втором месте после Европы находятся страны СНГ (67,7%), на третьем — государства Северной и Южной Америки (65,9%).
ООН при помощи таблицы в процентном соотношении показала число пользователей с доступом к Интернету в разных странах. В Великобритании к Сети подключены 94,8% населения, а в США — только 76,2%. Как передает Газета.Ru, по этому показателю Россия ненамного, но все-таки обгоняет Америку. У нас Интернетом пользуются 76,4% граждан. На Украине же таких людей всего 52,5%.
К 2017 году число пользователей Интернета по всему миру достигло 3,58 миллиарда человек. От региона зависит процент людей, имеющих доступ к Сети. В Европе этот показатель достигает 76%, в Африке не превышает 21,8%. На втором месте после Европы находятся страны СНГ (67,7%), на третьем — государства Северной и Южной Америки (65,9%).
ООН при помощи таблицы в процентном соотношении показала число пользователей с доступом к Интернету в разных странах. В Великобритании к Сети подключены 94,8% населения, а в США — только 76,2%. Как передает Газета.Ru, по этому показателю Россия ненамного, но все-таки обгоняет Америку. У нас Интернетом пользуются 76,4% граждан. На Украине же таких людей всего 52,5%.
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