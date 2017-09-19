«Без меня меня учили»: СПбГЭУ пытается отсудить деньги за обучение у «забывчивой» выпускницы

В Невском районном суде слушается необычное дело. Администрация Санкт-Петербургского государственного экономического университета пытается взыскать с выпускницы Высшей школы экономики Любови Зименко деньги за обучение. Девушка утверждает, что не училась в вузе ни дня.

Магистр юриспруденции Любовь Зименко эту степень получила в Высшей школе экономики. Однако постдипломную практику в Невском районном суде ей организовал совсем другой вуз. В Петербургский экономический университет девушка, что называется, до кучи подавала документы еще в 2014 году.



Затем, уверяет, ни договор не заключала, ни одного дня не занималась. Но, исходя из содержания иска, без нее ее учили. В Финэке требуют оплатить почти три семестра, в течение которых Любовь числилась на платном заочном отделении.



Любовь Зименко, ответчик: «Они меня учили, они старались. Но вуз абсолютно не смущает тот факт, что я туда даже не заходила, не получала студенческий, пропуск, не согласовывала тему курсовой, мне не назначался научный руководитель, я не согласовывала с ними темы курсовой, не являлась в деканат, не появилась ни на одной лекции. <…> Видимо, нести знание — это их основная цель, и мое присутствие им для этого абсолютно было не нужно. Как и мои оригиналы документов, как и мои подписи под документами».



Ну, подписи были, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв. А оригиналы документов для поступления на заочное отделение и не требуются, — объясняют в экономическом университете. Магистрантка, если не хотела обучаться, должна была своевременно озаботиться расторжением договора, который Любовь Зименко, настаивают в вузе, заключила на собеседовании.



А то, что на протяжении нескольких семестров даром преподаватели время из-за неявок студентки тратили — ситуация распространенная. Политика университета — не выгонять должников (академических и платежных) до последнего.



Павел Смирнов, начальник правового управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета: «Есть экзаменационная ведомость, в которой ей поставлен зачет. Поэтому мы считаем, что данная студентка получала услуги в рамках договора, который она не расторгала. Наша задача — учить студентов, а не расставаться с ними при любом удобном случае. Поэтому университет не стремится сразу отчислять студента, если есть какие-то долги».



Теперь экзаменовать друг друга на знание фактических деталей этой истории магистр юриспруденции Зименко и юристы Финэка будут уже в суде. Но характерно, что подобные практические занятия вуз устраивает бывшим студентам с завидной регулярностью.



Подробнее — в репортаже НТВ.