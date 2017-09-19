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  • 19.09, 15:44

    Глава Роскомнадзора предложил интернет-сообществу отказаться от нецензурной лексики

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    Глава Роскомнадзора предложил интернет-сообществу отказаться от нецензурной лексики

    Глава Роскомнадзора предложил <nobr>интернет-сообществу</nobr> отказаться от нецензурной лексики

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что сотрудники ведомства штрафуют сами себя за ненормативную лексику.

    Александр Жаров: «Мы у себя в Роскомнадзоре порицаем сотрудников за использование ненормативной лексики, у нас есть специальная касса, в которую мы вносим обговоренный между нами штраф, абсолютно добровольно, по рублю за каждое нецензурное слово».

    По словам Жарова, благодаря такой практике за последние четыре года сотрудники ведомства стали материться намного меньше. Он также добавил, что все накопившиеся в ведомстве деньги от добровольных штрафов за мат пойдут на благотворительные цели.

    Кроме того, глава Роскомнадзора высказал мнение, что путем саморегуляции от мата может отказаться и интернет-сообщество, которое довольно часто использует нецензурную лексику. Чиновник напомнил, что сейчас за использование мата штрафуют только СМИ, сетевые ресурсы же под действие законодательства не попадают, сообщают Вести.Ru.

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