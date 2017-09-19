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  • 19.09, 15:45

    В Германии за связи с ИГИЛ задержали россиянина

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    В Германии за связи с ИГИЛ задержали россиянина

    В Германии за связи с ИГИЛ задержали россиянина

    В немецком Бремене задержали гражданина России, подозреваемого в связях с «Исламским государством».

    По данным немецкой прокуратуры, был задержан 28-летний выходец из Чечни. Его подозревают в том, что он вступил в ряды запрещенной группировки во время пребывания в Сирии.

    Как сообщает РИА Новости, россиянин был задержан по ордеру, выданному высшим земельным судом Гамбурга. Сейчас мужчина находится в камере предварительного заключения. Сроки завершения следствия по его делу пока не определены.

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