На Кубани похищены 200 скульптур погибшего мастера Апполонова

Творческая интеллигенция Кубани сейчас пробует себя в новом амплуа и пытается разобраться в детективной истории с исчезновением наследия заслуженного скульптора Александра Апполонова. Его работы стоимостью порядка 100 миллионов рублей пропали.

Произведения искусства хранились в доме художника. После его гибели сыновья попытались забрать скульптуры, чтобы устроить выставку, но оказалось, что их там нет. К кому ведут следы, выяснила корреспондент НТВ Дарья Вязовая.



В мастерской трагически погибшего скульптора Александра Аполлонова сейчас больше сотни творений. Впрочем, это лишь малая часть. Нет среди них главных шедевров, над которыми мастер трудился много лет. Около 200 сот экспонатов хранились в доме художника, а вскоре после его смерти бесследно исчезли. Сын знаменитого мастера Пётр обратился в полицию, чтобы разыскать пропавшее наследие, а в его случае еще и законное наследство. Эксперты оценили его в 105 миллионов рублей. При этом Пётр не сомневается: к исчезновению работ причастна бывшая возлюбленная покойного мэтра. Кстати, тоже из мира искусства.



Пётр Аполлонов, сын Александра Аполлонова: «Он позволял выставлять свои работы под ее именем. Она, благодаря этому, делала карьеру. Пропали работы за практически 40 лет его творческий жизни, то есть это вся его творческая биография».



Теперь все эти бронзовые лица и мраморные бюсты можно увидеть разве что на фото. Многие из них Александр Аполлонов посвящал своей музе — Вере Гавриловой. Она в ответ мастерила для него. Впрочем, известным представителем местной богемы, уверен Пётр, женщина стала лишь благодаря отцу. Художник, что называется своими руками «слепил» из простого библиотекаря скульптора с громким именем.



Они прожили вместе 20 лет. Но полгода назад отношения дали трещину, и творческий союз распался. Гаврилова выставила за дверь бывшего наставника, не позволив даже забрать вещи. Подробнее — в репортаже НТВ.