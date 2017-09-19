В Москве задержана банда разбойников, грабивших коттеджи

Вероятных преступников, которые орудовали сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья, задержали бойцы СОБРа. На счету подозреваемых, уверены правоохранители, целая серия краж, угонов и грабежей.

Действовали эти люди по отлаженной схеме: выслеживали потенциальных жертв, как только хозяева покидали свои дома, проникали в особняки и выносили все ценные вещи, драгоценности, мебель и наличность.



Если объект был особенно привлекателен, злоумышышленники, как говорится, шли напролом: угрожали хозяевам коттеджей и избивали их.



Задержанных уже допросили. Вину они признали и выдали своего главаря. Сейчас сыщики разыскивают его.