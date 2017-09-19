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  • 19.09, 15:45
    В Москве задержана банда разбойников, грабивших коттеджи. Москва, Московская область, кражи и ограбления, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве задержана банда разбойников, грабивших коттеджи

    В Москве задержана банда разбойников, грабивших коттеджи

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    В Москве задержана банда разбойников, грабивших коттеджи

    В Москве задержана банда разбойников, грабивших коттеджи

    В Москве задержана банда разбойников, грабивших коттеджи

      Вероятных преступников, которые орудовали сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья, задержали бойцы СОБРа. На счету подозреваемых, уверены правоохранители, целая серия краж, угонов и грабежей.

      Действовали эти люди по отлаженной схеме: выслеживали потенциальных жертв, как только хозяева покидали свои дома, проникали в особняки и выносили все ценные вещи, драгоценности, мебель и наличность.

      Если объект был особенно привлекателен, злоумышышленники, как говорится, шли напролом: угрожали хозяевам коттеджей и избивали их.

      Задержанных уже допросили. Вину они признали и выдали своего главаря. Сейчас сыщики разыскивают его.

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