Сбившая школьницу автомобилистка обвинила в аварии погибшую

Женщина, сбившая насмерть 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Оренбурге, попыталась извиниться перед семьей погибшей, но заявила, что девочка сама виновата в случившемся.

В суде Эльвира Митченко, не сдерживая слез, впервые после трагедии попыталась оправдаться и извиниться перед родственниками умершей девочки. Эту трагедию обсуждали во всем регионе: женщина за рулем ЗИЛа днем не заметила на пешеходном переходе подростка и сбила девочку насмерть.



Сразу после случившегося Митченко заявила: школьница сама виновата, так как неожиданно выскочила на дорогу. В распоряжении суда оказалась видеозапись происшествия. На записи видно, как школьница делает несколько шагов вперед на дорогу, и ее сбивает с ног грузовик, за рулем которого была Митченко.



На помощь 15-летней девочке бросились все, кто был рядом. Вызвали полицейских и скорую. Помочь пытались все, кроме водителя: подойти к школьнице женщина так и не решилась.



Обвиняемая настаивает, что большую роль в этой трагедии сыграли врачи, так как скорая приехала только через 45 минут после вызова. Девочку забрали в больницу, где она умерла через сутки.



Сейчас обвиняемая под подпиской о невыезде. После первого судебного заседания она спешит к своей семье. В дом, который находится буквально в нескольких метрах от дома погибшей девочки.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.