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  • 19.09, 15:44
    Сбившая школьницу автомобилистка обвинила в аварии погибшую. ДТП, Оренбург, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСбившая школьницу автомобилистка обвинила в аварии погибшую

    Сбившая школьницу автомобилистка обвинила в аварии погибшую

    1 комментарий
    Сбившая школьницу автомобилистка обвинила в аварии погибшую

    Сбившая школьницу автомобилистка обвинила в аварии погибшую

    Сбившая школьницу автомобилистка обвинила в аварии погибшую

      Женщина, сбившая насмерть 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Оренбурге, попыталась извиниться перед семьей погибшей, но заявила, что девочка сама виновата в случившемся.

      В суде Эльвира Митченко, не сдерживая слез, впервые после трагедии попыталась оправдаться и извиниться перед родственниками умершей девочки. Эту трагедию обсуждали во всем регионе: женщина за рулем ЗИЛа днем не заметила на пешеходном переходе подростка и сбила девочку насмерть.

      Сразу после случившегося Митченко заявила: школьница сама виновата, так как неожиданно выскочила на дорогу. В распоряжении суда оказалась видеозапись происшествия. На записи видно, как школьница делает несколько шагов вперед на дорогу, и ее сбивает с ног грузовик, за рулем которого была Митченко.

      На помощь 15-летней девочке бросились все, кто был рядом. Вызвали полицейских и скорую. Помочь пытались все, кроме водителя: подойти к школьнице женщина так и не решилась.

      Обвиняемая настаивает, что большую роль в этой трагедии сыграли врачи, так как скорая приехала только через 45 минут после вызова. Девочку забрали в больницу, где она умерла через сутки.

      Сейчас обвиняемая под подпиской о невыезде. После первого судебного заседания она спешит к своей семье. В дом, который находится буквально в нескольких метрах от дома погибшей девочки.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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