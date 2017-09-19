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  • 19.09, 15:44
    Тройняшки в ростовском роддоме могли умереть от неизвестного вируса. Ростов-на-Дону, больницы, дети и подростки, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТройняшки в ростовском роддоме могли умереть от неизвестного вируса

    Тройняшки в ростовском роддоме могли умереть от неизвестного вируса

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    Тройняшки в ростовском роддоме могли умереть от неизвестного вируса

    Тройняшки в ростовском роддоме могли умереть от неизвестного вируса

    Тройняшки в ростовском роддоме могли умереть от неизвестного вируса

      Следователи проводят проверку в перинатальном центре Ростова-на-Дону, где за неделю один за другим скончались тройняшки. Малыши появились раньше положенного срока с дефицитом веса, но, по словам родителей, медики уверяли, что беспокоиться не о чем.

      В медицинских карточках тройняшек в графе «причина гибели» стоят прочерки. Им даже диагноз не смогли поставить, говорит мать малышей Виктория Самойленко.

      По словам женщины, беременность протекала идеально. На осмотры Самойленко ходила регулярно — никаких паталогий выявлено не было. Правда, на свет тройняшки появились чуть раньше срока — на 32-й неделе. Но акушер сказала: ничего страшного, здоровые ведь, просто вес меньше нормы — полтора килограмма.

      Новорожденных поместили в кювезы, а спустя несколько дней начались осложнения. Сначала специалисты подозревали у тройняшек воспаление внутренних органов. Потом якобы обнаружили какой-то вирус. И уже за считанные дни до их гибели заявили, что виной всему внутриутробная инфекция.

      В перинатальном центре Ростова-на-Дону комментировать случившееся отказываются категорически. Говорят лишь, что такое, к сожалению, бывает. От вирусов и инфекций никто не застрахован.

      Но в самое ближайшее время всем, кто так или иначе мог быть причастен к гибели троих малышей, придется ответить на вопросы сыщиков. Сегодня же в региональном управлении Минздрава назначили ряд независимых экспертиз. Результаты этих исследований должны дать ответ на главный вопрос: есть ли причинно-следственная связь между действиями сотрудников перинатального центра и гибелью тройняшек. Супруги Самойленко в этом не сомневаются, поскольку все медицинские документы подтверждают, что родились их сыновья абсолютно здоровыми. А вот где и по чьей вине подхватили смертельный вирус, выяснят эксперты.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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