В Аргентине пес во время матча отобрал у футболистов мяч и сорвал игру: видео

Граждане Аргентины сегодня обсуждают новую футбольную звезду. Она зажглась во время матча национального чемпионата.

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На поле неожиданно выбежала… собака и, словно опытный нападающий, завладела мячом. Четвероногий игрок показал виртуозную технику, правда, нарушил правила, поэтому встречу пришлось прервать.



Пес получил красную карточку и был удален с поля. Местные журналисты тут же бросились брать у него интервью, но новая звезда футбола отказалась комментировать произошедшее.