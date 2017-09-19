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  • 19.09, 14:15
    В Аргентине пес во время матча отобрал у футболистов мяч и сорвал игру: видео. Аргентина, животные, курьезы, собаки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Аргентине пес во время матча отобрал у футболистов мяч и сорвал игру: видео

    В Аргентине пес во время матча отобрал у футболистов мяч и сорвал игру: видео

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    В Аргентине пес во время матча отобрал у футболистов мяч и сорвал игру: видео

    В Аргентине пес во время матча отобрал у футболистов мяч и сорвал игру: видео

    В Аргентине пес во время матча отобрал у футболистов мяч и сорвал игру: видео

      Граждане Аргентины сегодня обсуждают новую футбольную звезду. Она зажглась во время матча национального чемпионата.

      На поле неожиданно выбежала… собака и, словно опытный нападающий, завладела мячом. Четвероногий игрок показал виртуозную технику, правда, нарушил правила, поэтому встречу пришлось прервать.

      Пес получил красную карточку и был удален с поля. Местные журналисты тут же бросились брать у него интервью, но новая звезда футбола отказалась комментировать произошедшее.

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