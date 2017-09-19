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  • 19.09, 14:15
    Международная биеннале современного искусства представит работы из 24 стран. Москва, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеждународная биеннале современного искусства представит работы из 24 стран

    Международная биеннале современного искусства представит работы из 24 стран

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    Международная биеннале современного искусства представит работы из 24 стран

    Международная биеннале современного искусства представит работы из 24 стран

    Международная биеннале современного искусства представит работы из 24 стран

      Сегодня в Москве стартует VII Международная биеннале современного искусства. Экспозиция открывается в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Выставка продлится 4 месяца вместо одного, как это было раньше. Свои работы представят авторы из 24 стран, а сюрпризом станет проект певицы Бьйорк.

      На входе посетителям предлагают надеть специальные очки и перенестись на Байкал, где спустя 4 месяца будет установлено представленное на выставке дерево. Деревьев на биеннале много, они тут во всех видах. Куратор экспозиции Юко Хасегава лично отбирала работы художников из 24 стран.

      Юко Хасегава, куратор VII Международной биеннале современного искусства: «„Облачное“ поколение — это поколение людей, появившихся после изобретения Интернета. Они связаны друг связаны друг с другом этим самым облаком и создают новый материальный мир. В то же время существует „лесное“ поколение, к нему принадлежат люди, которые связаны теснее со своими культурными корнями».

      Облака художница Мари-Люс Надаль ловит с помощью футуристической машины, очень похожей на парогенератор. Рядом можно увидеть облака из Москвы и Парижа. Как говорится, почувствуйте разницу. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.

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