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  • 19.09, 14:15

    Семья погибшего пауэрлифтера Драчёва потребовала максимального наказания для убийцы

    2 комментария
    Семья погибшего пауэрлифтера Драчёва потребовала максимального наказания для убийцы

    Семья погибшего пауэрлифтера Драчёва потребовала максимального наказания для убийцы

    Семья погибшего пауэрлифтера Драчёва потребовала максимального наказания для убийцы

    Семья чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, убитого в Хабаровске, надеется на максимальное наказание для обвиняемого.

    По словам адвоката Евгения Швецова, родственники погибшего спортсмена рассчитаются на справедливый приговор.

    Евгений Швецов, адвокат: «Семья Драчёвых надеется на справедливое и полное, предусмотренное законом, наказание за это умышленное преступление».

    Также юрист заявил, что между Драчёвым и обвиняемым не могло быть давних неприязненных отношений, так как их ничего не связывало.

    смотретьОбвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск
    Обвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск
    Кроме того, адвокат отметил, что обвиняемый уже попадал в поле зрения правоохранителей, а его брат сейчас отбывает срок за избиение мужчины. По словам Швецова, несколько лет назад полицейские разоблачили преступную группировку, в которую входили оба брата.

    Напомним, знаменитый пауэрлифтер Андрей Драчёв скончался утром 20 августа после драки, произошедшей у кафе в центре Хабаровска. Причиной гибели стала черепно-мозговая травма. Человек, до смерти избивший спортсмена, скрылся.

    смотретьОбвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва сдался ФСБ
    Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва сдался ФСБ
    А сегодня стало известно, что уроженец Амурска Анар Алияр оглы Аллахверанов, объявленный в международный розыск, добровольно сдался сотрудникам ФСБ. Теперь ему грозит наказание по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений», максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

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