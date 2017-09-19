Семья погибшего пауэрлифтера Драчёва потребовала максимального наказания для убийцы

Семья чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, убитого в Хабаровске, надеется на максимальное наказание для обвиняемого.
По словам адвоката Евгения Швецова, родственники погибшего спортсмена рассчитаются на справедливый приговор.
Евгений Швецов, адвокат: «Семья Драчёвых надеется на справедливое и полное, предусмотренное законом, наказание за это умышленное преступление».
Также юрист заявил, что между Драчёвым и обвиняемым не могло быть давних неприязненных отношений, так как их ничего не связывало.
Кроме того, адвокат отметил, что обвиняемый уже попадал в поле зрения правоохранителей, а его брат сейчас отбывает срок за избиение мужчины. По словам Швецова, несколько лет назад полицейские разоблачили преступную группировку, в которую входили оба брата.
Напомним, знаменитый пауэрлифтер Андрей Драчёв скончался утром 20 августа после драки, произошедшей у кафе в центре Хабаровска. Причиной гибели стала черепно-мозговая травма. Человек, до смерти избивший спортсмена, скрылся.
А сегодня стало известно, что уроженец Амурска Анар Алияр оглы Аллахверанов, объявленный в международный розыск, добровольно сдался сотрудникам ФСБ. Теперь ему грозит наказание по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений», максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.
Евгений Швецов, адвокат: «Семья Драчёвых надеется на справедливое и полное, предусмотренное законом, наказание за это умышленное преступление».
Также юрист заявил, что между Драчёвым и обвиняемым не могло быть давних неприязненных отношений, так как их ничего не связывало.
Кроме того, адвокат отметил, что обвиняемый уже попадал в поле зрения правоохранителей, а его брат сейчас отбывает срок за избиение мужчины. По словам Швецова, несколько лет назад полицейские разоблачили преступную группировку, в которую входили оба брата.
Напомним, знаменитый пауэрлифтер Андрей Драчёв скончался утром 20 августа после драки, произошедшей у кафе в центре Хабаровска. Причиной гибели стала черепно-мозговая травма. Человек, до смерти избивший спортсмена, скрылся.
А сегодня стало известно, что уроженец Амурска Анар Алияр оглы Аллахверанов, объявленный в международный розыск, добровольно сдался сотрудникам ФСБ. Теперь ему грозит наказание по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений», максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.
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